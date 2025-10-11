दिल्ली चिड़ियाघर में वन्य जीवों की अठखेलियों का कर सकेंगे दीदार, कब से खुलेगा?

दिल्ली के चिड़ियाघर को आम दर्शकों के लिए खोलने के लिए तैयारी है। बयान में कहा गया है कि जू में कोई एक्टिव वायरस मौजूद नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर उचित निर्देशों का पालन करते हुए 2 और निगरानी नमूने लिए जाएंगे।

दिल्ली के चिड़ियाघर को आम दर्शकों के लिए खोलने के लिए तैयारी है। अधिकारिक बयान में कहा गया है कि जू में कोई एक्टिव वायरस मौजूद नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर उचित निर्देशों का पालन करते हुए 2 और निगरानी नमूने लिए जाएंगे। इनकी जांच की जाएगी। इनके परिणाम के आधार पर चिड़ियाघर को 30 अक्टूबर के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।

बता दें कि दो जांघिलों के एच5एन1 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद दिल्ली चिड़ियाघर को 30 अगस्त से अगले आदेश तक दर्शकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने बीमारी अन्य पक्षियों, जानवरों या चिड़ियाघर के कर्मचारियों में ना फैले इसके लिए सख्त सुरक्षा उपाय लागू कर दिए थे।

27 अगस्त को दोनों मृत पक्षियों के नमूने भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (एनआईएचएसएडी) भेजे गए थे। 28 अगस्त को जांच रिपोर्ट आई थी जिनमें दोनों की मौत एच5एन1 वायरस की वजह से होनी बताई गई थी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, एवियन इन्फ्लूएंजा-ए (एच5एन1) इन्फ्लूएंजा वायरस का एक सब वैरिएंट है। यह खासतौर पर पक्षियों को संक्रमित करता है। दुर्लभ मामलों में यह इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है।