Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi zoo two four horned antelopes death triggers officials rabies is suspecting to be the reason know details
बर्ड फ्लू के बाद रैबीज की दस्तक! दिल्ली जू में हिरणों की मौत ने फिर बढ़ाई धड़कन

बर्ड फ्लू के बाद रैबीज की दस्तक! दिल्ली जू में हिरणों की मौत ने फिर बढ़ाई धड़कन

संक्षेप:

चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को हुई ये मौतें अचानक और अप्रत्याशित थीं। हालांकि, रेबीज (rabies) की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि एक चौसिंगा की मौत उसके बाड़े में हुई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के लिए शिफ्ट करने के बाद हुई।

Dec 16, 2025 11:56 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के चिड़ियाघर पर एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है। बर्ड फ्लू के चलते काफी बंद रहने के बाद अब जब इसे आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है, पर रैबीज ने अब एक नई टेंशन दे दी है। पिछले हफ्ते यहां दो चौसिंगों( हिरण की प्रजाति) की मौत हो गई थी। जू से जुड़े अधिकारियों ने मौत के पीछे के कारण रैबीज से इनकार नहीं किया है। हालांकि प्रशासन ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को हुई ये मौतें अचानक और अप्रत्याशित थीं। हालांकि, रेबीज (rabies) की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि एक चौसिंगा की मौत उसके बाड़े में हुई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के लिए शिफ्ट करने के बाद हुई। उन्होंने आगे कहा कि "मुंह पर झाग (foam) की उपस्थिति रेबीज को एक संभावित कारण बताती है। हालांकि, मौत के सटीक कारण की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होगी।" चिड़ियाघर में अब बचे हुए दो चौसिंगा को क्वारंटीन (Quarantine) में रखा गया है और उनकी निगरानी की जा रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि चिड़ियाघर में 2016 में भी चीतल (चित्तीदार हिरण) के बीच रेबीज का प्रकोप सामने आया था, जिसमें थोड़े समय में 30 से अधिक चीतलों की मौत हो गई थी। उस समय भी इसका कारण नेवले के काटने को माना गया था। पहले अधिकारी ने कहा, "अब भी इसी तरह के कारण की जांच की जा रही है।" दूसरे अधिकारी ने भी मौतों की पुष्टि की और कहा कि चिड़ियाघर रेबीज की संभावना पर विचार कर रहा है, जो संभवतः चूहों से फैला हो।

अधिकारी ने बताया, "हाल के दिनों में दो चौसिंगा की मौत हुई है। परिसर में चूहों को मारने के लिए अब चूहे मारने वाले जहर (Rat poison) का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।"चौसिंगा को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (संशोधित), 2022 की अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। यह जानवर मध्य, दक्षिण और पश्चिमी भारत का मूल निवासी है, साथ ही नेपाल में भी इसकी एक छोटी आबादी पाई जाती है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।