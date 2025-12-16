बर्ड फ्लू के बाद रैबीज की दस्तक! दिल्ली जू में हिरणों की मौत ने फिर बढ़ाई धड़कन

संक्षेप: चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को हुई ये मौतें अचानक और अप्रत्याशित थीं। हालांकि, रेबीज (rabies) की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि एक चौसिंगा की मौत उसके बाड़े में हुई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के लिए शिफ्ट करने के बाद हुई।

दिल्ली के चिड़ियाघर पर एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है। बर्ड फ्लू के चलते काफी बंद रहने के बाद अब जब इसे आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है, पर रैबीज ने अब एक नई टेंशन दे दी है। पिछले हफ्ते यहां दो चौसिंगों( हिरण की प्रजाति) की मौत हो गई थी। जू से जुड़े अधिकारियों ने मौत के पीछे के कारण रैबीज से इनकार नहीं किया है। हालांकि प्रशासन ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को हुई ये मौतें अचानक और अप्रत्याशित थीं। हालांकि, रेबीज (rabies) की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि एक चौसिंगा की मौत उसके बाड़े में हुई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के लिए शिफ्ट करने के बाद हुई। उन्होंने आगे कहा कि "मुंह पर झाग (foam) की उपस्थिति रेबीज को एक संभावित कारण बताती है। हालांकि, मौत के सटीक कारण की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होगी।" चिड़ियाघर में अब बचे हुए दो चौसिंगा को क्वारंटीन (Quarantine) में रखा गया है और उनकी निगरानी की जा रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि चिड़ियाघर में 2016 में भी चीतल (चित्तीदार हिरण) के बीच रेबीज का प्रकोप सामने आया था, जिसमें थोड़े समय में 30 से अधिक चीतलों की मौत हो गई थी। उस समय भी इसका कारण नेवले के काटने को माना गया था। पहले अधिकारी ने कहा, "अब भी इसी तरह के कारण की जांच की जा रही है।" दूसरे अधिकारी ने भी मौतों की पुष्टि की और कहा कि चिड़ियाघर रेबीज की संभावना पर विचार कर रहा है, जो संभवतः चूहों से फैला हो।