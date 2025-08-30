दिल्ली चिड़ियाघर को किया गया अचानक बंद, अंदर फैल रही ये खतरनाक बीमारी

दिल्ली चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू (H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा) के खतरे के कारण पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में दो पेंटेड स्टॉर्क्स में वायरस की पुष्टि हुई है।

दिल्ली चिड़ियाघर में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, जिसके चलते शनिवार से चिड़ियाघर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यह फैसला दो पेंटेड स्टॉर्क्स की मौत के बाद लिया गया, जिनके सैंपल में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है।

बर्ड फ्लू की दस्तक, सैंपल ने खोली पोल बुधवार को दिल्ली चिड़ियाघर ने दो मृत पेंटेड स्टॉर्क्स के सैंपल भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) को भेजे थे। 28 अगस्त की शाम को आई रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि दोनों सैंपल्स में H5N1 वायरस की मौजूदगी पाई गई। यानी, बर्ड फ्लू ने चिड़ियाघर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है।

सावधानी बरतने में जुटा चिड़ियाघर चिड़ियाघर के डायरेक्टर संजीत कुमार ने बताया कि हालात को काबू में करने के लिए तुरंत कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, "हमने मंत्रालय की ‘एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए तैयारियों, नियंत्रण और रोकथाम के दिशानिर्देश (संशोधित-2021)’ के तहत कड़े कदम उठाए हैं। जैव-सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं ताकि यह बीमारी अन्य जानवरों, पक्षियों या कर्मचारियों तक न फैले। निगरानी तेज कर दी गई है, और अगले 21 दिनों तक पक्षियों के सैंपल की रैंडम जांच होगी।

पहले भी आ चुका है ऐसा संकट यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू की वजह से बंद करना पड़ा है। साल 2021 में भी सात पक्षियों के मल के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद चिड़ियाघर को बंद करना पड़ा था। इससे पहले अक्टूबर 2016 में भी एक बीमारी के प्रकोप ने चिड़ियाघर को अस्थायी तौर पर बंद करने पर मजबूर किया था।