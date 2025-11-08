घूमने के प्लान में डाल लीजिए दिल्ली जू का नाम, खुल गया आपका फेवरेट चिड़ियाघर

संक्षेप: अधिकारियों ने बताया कि 30 अक्टूबर को लिए गए सैंपल के लेटेस्ट बैच की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसके बाद चिड़ियाघर को दोबारा खोलने की अनुमति गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मांगी गई और मिल गई।

अगर आज आप बाहर घूमने क प्लान बना रहे हैं तो लिस्ट में दिल्ली चिड़ियाघर को भी डाल लीजिए। जी हां! दो महीने के लंबे अंतराल के बाद आज से दिल्ली के जू को फिर से खोल दिया जाएगा। बर्ड फ्लू फैलने के बाद से इसे एहतियातन बंद रखा गया था। परिसर में बड़े पैमाने पर साफ-सफाई (सैनीटाइजेशन) और रोकथाम के उपाय किए गए। 2 सितंबर के बाद से कोई भी नया पॉजिटिव सैंपल सामने न आने के बाद अब इसे फिर से खोरला जा रहा है। इसे पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है।

अधिकारियों ने बताया कि 30 अक्टूबर को लिए गए सैंपल के लेटेस्ट बैच की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसके बाद चिड़ियाघर को दोबारा खोलने की अनुमति गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मांगी गई और मिल गई। दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक, संजीत कुमार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से जारी 'एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए उठाए गए कदम' के अध्याय छह के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, हर 15 दिन में चार बार सैंपल एकत्र किए गए। लेटेस्ट सैंपल की सभी रिपोर्टें भोपाल में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) में नेगेटिव पाई गईं।"