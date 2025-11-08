घूमने के प्लान में डाल लीजिए दिल्ली जू का नाम, खुल गया आपका फेवरेट चिड़ियाघर

Hindustan Hindi News
Sat, 8 Nov 2025 09:29 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आज आप बाहर घूमने क प्लान बना रहे हैं तो लिस्ट में दिल्ली चिड़ियाघर को भी डाल लीजिए। जी हां! दो महीने के लंबे अंतराल के बाद आज से दिल्ली के जू को फिर से खोल दिया जाएगा। बर्ड फ्लू फैलने के बाद से इसे एहतियातन बंद रखा गया था। परिसर में बड़े पैमाने पर साफ-सफाई (सैनीटाइजेशन) और रोकथाम के उपाय किए गए। 2 सितंबर के बाद से कोई भी नया पॉजिटिव सैंपल सामने न आने के बाद अब इसे फिर से खोरला जा रहा है। इसे पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है।

अधिकारियों ने बताया कि 30 अक्टूबर को लिए गए सैंपल के लेटेस्ट बैच की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसके बाद चिड़ियाघर को दोबारा खोलने की अनुमति गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मांगी गई और मिल गई। दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक, संजीत कुमार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से जारी 'एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए उठाए गए कदम' के अध्याय छह के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, हर 15 दिन में चार बार सैंपल एकत्र किए गए। लेटेस्ट सैंपल की सभी रिपोर्टें भोपाल में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) में नेगेटिव पाई गईं।"

दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक, कुमार ने कहा, "अब, सक्षम प्राधिकारी (competent authority) से मंजूरी मिलने के बाद, दिल्ली चिड़ियाघर 8 नवंबर से आगंतुकों के लिए फिर से खुल जाएगा।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि सभी सामान्य सुरक्षा और रोकथाम के उपाय जारी रहेंगे। 12 अक्टूबर को, चिड़ियाघर के अधिकारियों ने घोषणा की थी कि पिछले महीने किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, फिर भी और सैंपल लिए जाएंगे और यह 30 अक्टूबर से पहले नहीं खुलेगा। यह हाल के वर्षों में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) के कारण दिल्ली चिड़ियाघर तीसरी बार बंद हुआ। इससे पहले यह 2016 और 2021 में भी बंद हुआ था। 1959 में स्थापित, यह चिड़ियाघर 176 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों (reptiles) की 96 प्रजातियां हैं।

