delhi zoo may open from next month October only if all the samples of bird flu comes negative

अक्टूबर में खुल जाएगा दिल्ली का चिड़ियाघर, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर, समझिए

संजीत कुमार ने कहा कि नमूनों का अगला बैच पक्षीशाला (Aviary) और अलग-अलग बाड़ों (Enclosures) दोनों से इकट्ठा किया जाएगा और भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) को भेजा जाएगा।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 29 Sep 2025 10:28 AM
अगर आप दिल्ली जू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली चिड़ियाघर ने अगले महीने यानी अक्टूबर में इसे खोलने जा रही है, लेकिन उससे पहले अगर बर्ड फ्लू के सभी सैंपल नेगेटिव नहीं आए तो इसे बंद भी रखा जा सकता है। बता दें कि दिल्ली का जू पिछले एक महीने से बंद है। पक्षियों की मौत के बाद 30 अगस्त को चिड़ियाघर बंद कर दिया गया था, जिसमें आखिरी पॉजिटिव नमूना 1 सितंबर को आया था।

चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने कहा कि तब से बेतरतीब ढंग से (randomly) नमूने लिए गए हैं, और अब तक के सभी परिणाम नेगेटिव आए हैं। उन्होंने एचटी (HT) को बताया, "1 सितंबर की रिपोर्ट के बाद, बर्ड फ्लू के लिए लिए गए सभी बाद के नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। हम 1 अक्टूबर के आसपास अगला बैच भेजेंगे, जो आखिरी पॉजिटिव रिपोर्ट के लगभग एक महीने बाद होगा। परिणामों के आधार पर, हम चिड़ियाघर को फिर से खोलने पर विचार कर सकते हैं।"

संजीत कुमार ने कहा कि नमूनों का अगला बैच पक्षीशाला (aviary) और अलग-अलग बाड़ों (enclosures) दोनों से इकट्ठा किया जाएगा और भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) को भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा, "अगर परिणाम नेगेटिव आते हैं, तो हम चिड़ियाघर को काफी जल्दी फिर से खोलने पर विचार कर सकते हैं। हम संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे, और ज़रूरी मंज़ूरी (approvals) मिलने में एक से दो दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए।"

यह सुनिश्चित करने के लिए, 28 से 31 अगस्त के बीच चिड़ियाघर में कम से कम 12 पक्षियों की मौत हुई थी। इनमें से चार नमूनों में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि हुई थी। मरे हुए पक्षियों में छह पेंटेड स्टॉर्क और पक्षीशाला में पाए गए दो ब्लैक-हेडेड आइबिस शामिल थे, साथ ही चिड़ियाघर के तालाबों में मरने वाले चार प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क भी थे। हाल के वर्षों में बर्ड फ्लू के कारण यह तीसरी बार चिड़ियाघर बंद हुआ है। इससे पहले भी 2016 और 2021 में इसी तरह के प्रकोप के कारण चिड़ियाघर को बंद करना पड़ा था। 1 नवंबर, 1959 को उद्घाटन किए गए दिल्ली चिड़ियाघर में वर्तमान में जानवरों की 96 अलग-अलग प्रजातियां हैं।