अक्टूबर में खुल जाएगा दिल्ली का चिड़ियाघर, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर, समझिए

अगर आप दिल्ली जू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली चिड़ियाघर ने अगले महीने यानी अक्टूबर में इसे खोलने जा रही है, लेकिन उससे पहले अगर बर्ड फ्लू के सभी सैंपल नेगेटिव नहीं आए तो इसे बंद भी रखा जा सकता है। बता दें कि दिल्ली का जू पिछले एक महीने से बंद है। पक्षियों की मौत के बाद 30 अगस्त को चिड़ियाघर बंद कर दिया गया था, जिसमें आखिरी पॉजिटिव नमूना 1 सितंबर को आया था।

चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने कहा कि तब से बेतरतीब ढंग से (randomly) नमूने लिए गए हैं, और अब तक के सभी परिणाम नेगेटिव आए हैं। उन्होंने एचटी (HT) को बताया, "1 सितंबर की रिपोर्ट के बाद, बर्ड फ्लू के लिए लिए गए सभी बाद के नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। हम 1 अक्टूबर के आसपास अगला बैच भेजेंगे, जो आखिरी पॉजिटिव रिपोर्ट के लगभग एक महीने बाद होगा। परिणामों के आधार पर, हम चिड़ियाघर को फिर से खोलने पर विचार कर सकते हैं।"

संजीत कुमार ने कहा कि नमूनों का अगला बैच पक्षीशाला (aviary) और अलग-अलग बाड़ों (enclosures) दोनों से इकट्ठा किया जाएगा और भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) को भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा, "अगर परिणाम नेगेटिव आते हैं, तो हम चिड़ियाघर को काफी जल्दी फिर से खोलने पर विचार कर सकते हैं। हम संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे, और ज़रूरी मंज़ूरी (approvals) मिलने में एक से दो दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए।"