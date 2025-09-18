दिल्ली के जू में एकलौते अफ्रीकन हाथी की कैसे हो गई मौत? जांच के आदेश

एक बयान में दिल्ली चिड़ियाघर ने बताया कि 16 सितंबर तक, शंकर को किसी बीमारी या असामान्य व्यवहार की कोई सूचना नहीं थी। हालांकि, 17 सितंबर की सुबह, यह सूचना मिली कि शंकर ने सामान्य से कम पत्ते और घास खाए थे और उसे हल्का पेट खराब (loose motion) था।

दिल्ली चिड़ियाघर के एकमात्र अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत हो गई है। शंकर की यूं हुई मौत ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब इस एकलौते हाथी की मौत पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (NZP) ने जांच के आदेश दिए हैं। 29 वर्षीय नर अफ्रीकी हाथी शंकर का निधन बुधवार रात लगभग 8 बजे हुआ था।

एक बयान में दिल्ली चिड़ियाघर ने बताया कि 16 सितंबर तक, शंकर को किसी बीमारी या असामान्य व्यवहार की कोई सूचना नहीं थी। हालांकि, 17 सितंबर की सुबह, यह सूचना मिली कि शंकर ने सामान्य से कम पत्ते और घास खाए थे और उसे हल्का पेट खराब (loose motion) था, हालांकि उसने गाढ़ा चारा (concentrate), फल और सब्जियां सामान्य रूप से खाई थीं। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (NZP) की पशु चिकित्सकों की टीम ने इलाज किया और चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने शंकर को निगरानी में रखा। लगभग 7.25 बजे, शंकर अचानक अपने शेड में गिर गया और आपातकालीन इलाज दिए जाने के बावजूद उसकी मौत हो गई।