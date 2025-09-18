दिल्ली के जू में एकलौते अफ्रीकन हाथी की कैसे हो गई मौत? जांच के आदेश
दिल्ली चिड़ियाघर के एकमात्र अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत हो गई है। शंकर की यूं हुई मौत ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब इस एकलौते हाथी की मौत पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (NZP) ने जांच के आदेश दिए हैं। 29 वर्षीय नर अफ्रीकी हाथी शंकर का निधन बुधवार रात लगभग 8 बजे हुआ था।
एक बयान में दिल्ली चिड़ियाघर ने बताया कि 16 सितंबर तक, शंकर को किसी बीमारी या असामान्य व्यवहार की कोई सूचना नहीं थी। हालांकि, 17 सितंबर की सुबह, यह सूचना मिली कि शंकर ने सामान्य से कम पत्ते और घास खाए थे और उसे हल्का पेट खराब (loose motion) था, हालांकि उसने गाढ़ा चारा (concentrate), फल और सब्जियां सामान्य रूप से खाई थीं। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (NZP) की पशु चिकित्सकों की टीम ने इलाज किया और चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने शंकर को निगरानी में रखा। लगभग 7.25 बजे, शंकर अचानक अपने शेड में गिर गया और आपातकालीन इलाज दिए जाने के बावजूद उसकी मौत हो गई।
मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। आगे की जांच के लिए आईवीआरआई बरेली के विशेषज्ञों की एक टीम, स्वास्थ्य सलाहकार समिति और मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम और आवश्यक नमूने लेने के बाद, शव का उचित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण (dispose) किया जाएगा। शंकर नवंबर 1998 में जिम्बाब्वे से आने के बाद पिछले 27 वर्षों से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान परिवार का एक अमूल्य सदस्य रहा था। अपने शांत स्वभाव और शानदार उपस्थिति के कारण वह दर्शकों द्वारा सराहा जाता था और चिड़ियाघर के कर्मचारियों द्वारा बहुत प्रिय था।