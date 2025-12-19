कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा दिल्ली का चिड़ियाघर, बंदर के हमले में दैनिक कर्मी बुरी तरह घायल

संक्षेप: दिल्ली चिड़ियाघर में बंदर के बाड़े में खाना डालते वक्त बंदरों ने एक दैनिक कर्मी पर हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि चिड़ियाघर में स्टाफ की बेहद कमी है और ऐसे में काम का दबाव का काफी ज्यादा रहता है।

राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी भैरों प्रताप सिंह को बोनट बंदर ने बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं कर्मचारी के परिवार का आरोप है कि चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से केवल प्राथमिक उपचार करके उसे बेहोशी की हालत में ही घर छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज करवाया गया है।

बंदर के हमले की वजह से पीड़ित के हाथ और पैर में गंभीर घाव हो गए हैं। पीड़ित के परिवार का कहना है कि शुक्रवार को एक बार फिर इलाज के लिए चिड़ियाघर प्रशासन भैरों प्रताप सिंह को अस्पताल ले गया है। पीड़ित की पत्नी पूजा सिंह ने घटना को लेकर हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने में शिकायत भी दी थी। इसमें उन्होंने चिड़ियाघर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया था कि 2016 में भी एक बार इसी तरह की घटना हो चुकी है। उस समय शेर के बाड़े में खाना देते वक्त शेर ने हमला कर दिया था जिसमें पीड़ित को एक उंगली गंवानी पड़ी थी। उस समय चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला था। वहीं ईएसआई की तरफ से दो हजार रुपये की मासिक पेंशन का इंतजाम किया गया था। इसके बाद कहीं और काम मिलने में बेहद मुश्किल हो रही है। मजबूर होकर उन्होंने कुछ महीने पहले ही दैनिकभोगी कर्मचारी के तौर पर चिड़ियाघर में काम करना शुरू किया।

पीड़ित की पत्नी का कहना है कि डॉ. मनोज नाम के शख्स ने उन्हें काम पर लगवाया था। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर में स्टाफ की बेहद कमी है और चार आदमी का काम एक को ही करना पड़ता है। पीड़ित भैरो प्रताप सिंह को भी एक साथ तीन-तीन बीट पर काम करना पड़ता था। पीड़ित परिवार ने जब ठेकेदार से बात की तो उनका कहना है कि वह केवल कर्मचारियों को अंदर भेजते हैं। वहां किससे कौन सा काम लिया जाता है, इसकी जम्मेदारी उनकी नहीं है। वहीं पीड़ित का कहना है कि अगर कर्मचारी काम के प्रेशर को लेकर शिकायत करता है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। पीड़ित की पत्नी का कहना है कि विकलांग होने की वजह से परिवार चलाने में खासी दिक्कत आ रही है। ऐसे में उनकी माली हालत और चिड़ियाघर में कार्य करने के दौरान अंग हानी को देखते हुए स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए।