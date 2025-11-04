Hindustan Hindi News
दिल्ली जू में हार्ट अटैक से नहीं इस वायरस से हुई थी शंकर हाथी की मौत, पोस्टमॉर्टम में खुलासा

संक्षेप: दिल्ली के चिड़ियाघर में इकलौते अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत EMCV वायरस के कारण हुई है, जो दिल की मांसपेशियों में सूजन और हार्ट फेलियर का कारण बनता है; 1998 में जिम्बाब्वे से लाए गए शंकर की मौत से पहले तक कोई लक्षण नहीं थे और यह वायरस चूहों से फैलता है।

Tue, 4 Nov 2025 09:51 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली के चिड़ियाघर में इकलौते अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत हो गई। बीते 17 सितंबर की सुबह हाथी शंकर अपने बाड़े में अचानक गिर गया और तुरंत दम तोड़ दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि मौत की वजह EMCV वायरस थी। यह वायरस दिल की मांसपेशियों में भयंकर सूजन पैदा करता है और अंत में हार्ट फेल हो जाता है।

चूहे बने मौत का जरिया

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, EMCV वायरस चूहों से फैलता है। ये चूहे दूषित खाना या पानी छोड़ जाते हैं। शंकर ने शायद ऐसा ही कुछ खा लिया। अफ्रीकी हाथियों में यह वायरस जंगलों से लेकर चिड़ियाघर तक आम है। 16 सितंबर तक शंकर पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था। कोई लक्षण नहीं था।

हार्ट अटैक से नहीं वायरस से हुई मौत

20 सितंबर को चिड़ियाघर ने बताया था कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण एक्यूट कार्डियक फेल्यर लगा। सैंपल IVRI बरेली भेजे गए। अब फाइनल रिपोर्ट आई है। इसमें साफ लिखा है कि EMCV वायरस ही मौत की असली वजह थी। चिड़ियाघर डायरेक्टर संजीत कुमार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

शंकर 1998 में जिम्बाब्वे से भारत आया था। नाम पड़ा था राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा के नाम पर। साथ में आई हथिनी बॉम्बई की मौत 2005 में हो गई। इसके बाद शंकर अकेला पड़ गया। दो देसी हथिनियों हीरा और लक्ष्मी से मुलाकात 2021 में बंद हो गई। 2023-24 में मस्टह के दौरान उसे जंजीरों से बांधकर रखा गया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
