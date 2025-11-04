दिल्ली जू में हार्ट अटैक से नहीं इस वायरस से हुई थी शंकर हाथी की मौत, पोस्टमॉर्टम में खुलासा

संक्षेप: दिल्ली के चिड़ियाघर में इकलौते अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत EMCV वायरस के कारण हुई है, जो दिल की मांसपेशियों में सूजन और हार्ट फेलियर का कारण बनता है; 1998 में जिम्बाब्वे से लाए गए शंकर की मौत से पहले तक कोई लक्षण नहीं थे और यह वायरस चूहों से फैलता है।

दिल्ली के चिड़ियाघर में इकलौते अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत हो गई। बीते 17 सितंबर की सुबह हाथी शंकर अपने बाड़े में अचानक गिर गया और तुरंत दम तोड़ दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि मौत की वजह EMCV वायरस थी। यह वायरस दिल की मांसपेशियों में भयंकर सूजन पैदा करता है और अंत में हार्ट फेल हो जाता है।

चूहे बने मौत का जरिया एक्सपर्ट्स के मुताबिक, EMCV वायरस चूहों से फैलता है। ये चूहे दूषित खाना या पानी छोड़ जाते हैं। शंकर ने शायद ऐसा ही कुछ खा लिया। अफ्रीकी हाथियों में यह वायरस जंगलों से लेकर चिड़ियाघर तक आम है। 16 सितंबर तक शंकर पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था। कोई लक्षण नहीं था।

हार्ट अटैक से नहीं वायरस से हुई मौत 20 सितंबर को चिड़ियाघर ने बताया था कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण एक्यूट कार्डियक फेल्यर लगा। सैंपल IVRI बरेली भेजे गए। अब फाइनल रिपोर्ट आई है। इसमें साफ लिखा है कि EMCV वायरस ही मौत की असली वजह थी। चिड़ियाघर डायरेक्टर संजीत कुमार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।