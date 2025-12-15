दिल्ली में घने कोहरे से जमीन से आसमान तक थमी रफ्तार, कई हिस्सों में विजिबिलिटी जीरो; 150 फ्लाइट्स लेट

Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Delhi zero visibility in parts of city due to dense fog and smog many flights trains delayed
संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में जारी सर्दी के सितम के बीच छाए घने कोहरे और स्मॉग से कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर जीरो हो गई है। इससे सुबह-सुबह फ्लाइट्स और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। अब तक 150 से अधिक उड़ाने लेट हो चुकी हैं। वहीं 50 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।  

Dec 15, 2025 10:23 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में जारी सर्दी के सितम के बीच छाए घने कोहरे और स्मॉग से कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर जीरो हो गई है। इससे सुबह-सुबह फ्लाइट्स और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। अब तक 150 से अधिक उड़ाने लेट हो चुकी हैं। वहीं 50 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। सोमवार सुबह दिल्ली की हवा की क्वालिटी खतरनाक रूप से ऊंचे स्तर पर बनी रही और यह 'बहुत गंभीर' कैटेगरी में पहुंच गई।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर घने कोहरे के कारण सोमवार सुबह 150 से अधिक उड़ानों पर असर देखा गया। कुछ उड़ानें जहां रद्द करनी पड़ीं, वहीं फ्लाइटों को दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट किया गया है। इससे बड़ी संख्या में उड़ानों के लैंडिंग और टेकऑफ में देरी हो रही है।

एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि रनवे पर विजिबिलटी बेहद कम होने के कारण उड़ानों में देरी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस समय सिर्फ कैट-3 से लैस विमान ही उड़ान भर पा रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट के स्टेटस की जानकारी लेने की सलाह दी है।

मौसम विभाग (IMD) ने कहा कि सोमवार सुबह सफदरजंग में विजिबिलिटी जीरो और पालम में लगभग 50 मीटर थी, उत्तरी मैदानों में सैटेलाइट तस्वीरों में कोहरे की एक मोटी परत दिखाई दे रही थी।

आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, "रविवार रात से ही विजिबिलिटी तेजी से गिरने लगी थी। रात 11:30 बजे यह 150 मीटर थी और सोमवार सुबह 12:30 बजे तक सफदरजंग में यह जीरो हो गई थी। यह सुबह 2 बजे तक जीरो रही और 2:30 बजे थोड़ी बेहतर होकर 100 मीटर हुई। पालम में हमने सुबह लगभग 4 बजे सबसे कम विजिबिलिटी 50 मीटर देखी। उन्होंने बताया कि हवा की गति कम है, जिससे कोहरा बनने में मदद मिल रही है।

इसके असर से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर सुबह 2:30 बजे कम विजिबिलिटी वाली प्रक्रियाएं शुरू की गईं। अब तक 150 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar 24 के अनुसार, इसमें 43 आगमन और 139 प्रस्थान शामिल हैं। यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दिन के दूसरे हिस्से में भी देरी का असर दिखेगा।

दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 6:12 बजे 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "घने कोहरे के कारण, फ्लाइट संचालन में रुकावट आ सकती है..." सुबह 8:22 बजे जारी दूसरे अपडेट में कहा गया कि एयरपोर्ट अभी भी CAT-3 संचालन के तहत है और फ्लाइट्स में अभी भी देरी और रुकावट की संभावना है।

इस बीच, नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि घने कोहरे के कारण अकेले दिल्ली डिवीजन में अब तक करीब 50 ट्रेनें लेट हुई हैं।

आईएमडी कोहरे को 500-1000 मीटर के बीच 'हल्का', जब विजिबिलिटी 200-500 मीटर के बीच हो तो 'मध्यम', जब यह 50 से 200 मीटर के बीच हो तो 'घना' और 50 मीटर से कम होने पर 'बहुत घना' बताता है।

दिल्ली में औसत एक्यूआई 452 दर्ज किया गया

दिल्ली में सोमवार सुबह 9 बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 452 दर्ज किया गया, जो रविवार शाम 4 बजे के एक्यूआई 461 से थोड़ा कम था, जो दिसंबर का अब तक का दूसरा सबसे खराब हवा वाला दिन था। शनिवार को यह एक्यूआई 431 था, जिससे यह लगातार तीसरा गंभीर दिन बन गया।

