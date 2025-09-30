जखीरा अंडरपास में दिखा मिंटो ब्रिज वाला सीन, पानी देख थम गई कई वाहनों की रफ्तार

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आज मौसम विभाग की ओर से की गई भविष्यवाणी के बाद मौसम ने पलटी मारी और तेज बरसात से नवरात्रि के पावन दिन लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यह बरसात दिल्ली के एक अंडरपास को डुबा गई। जखीरा अंडरपास के पास तेज बरसात के चलते भारी जलभराव हो गया।

दिल्ली का मिंटो ब्रिज अपनी बनावट से ज्यादा भारी बारिश के बाद हुए जलभराव और वाहनों के डूबने के लिए मशहूर रहा। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस मॉनसून वहां की तस्वीर ही बदल दी थी। किसी भी बारिश में मिंटो ब्रिज नहीं डूबा और वाहनों का आना-जाना सामान्य तरीके से होता रहा, लेकिन आज हुई बरसात ने फिर वो सीन याद दिला दिया। इस बार मिंटो ब्रिज तो नहीं डूबा पर दिल्ली के एक अंडरपास के पास ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। दिल्ली में दोपहर में हुई बरसात ने जखीरा अंडरपास को लबालब कर दिया। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को अपने वाहन तक रोकने पड़ गए।

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आज मौसम विभाग की ओर से की गई भविष्यवाणी के बाद मौसम ने पलटी मारी और तेज बरसात से नवरात्रि के पावन दिन लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यह बरसात दिल्ली के एक अंडरपास को डुबा गई। जखीरा अंडरपास के पास तेज बरसात के चलते भारी जलभराव हो गया। वहां से रोजाना आने-जाने वाले वाहनों की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। ऑटो-बाइक और कार... जो जिससे आया उसे इस अंडरपास के 10 कदम पहले ही गाड़ी रोकनी पड़ गई। हालांकि कुछ ठेला वाले और रिक्शा चालक उस पानी में भी अपनी तीन पहिया गाड़ियों को चलाते दिखे। इसे देखकर एकबार फिर मिंटो ब्रिज की याद ताजा हो गई, जब पानी भर जाने के कारण यहां से निकलना मुश्किल हो जाता था।

ये वही जखीरा अंडरपास है जिसकी बदलती सूरत की तस्वीर 23 जुलाई को दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने शेयर की थी। तब उन्होंने लिखा था कि जखीरा अंडरपास, बदलती दिल्ली – जलभराव से राहत की ओर! जहां हर बारिश में पानी भर जाता था, वहीं अब लोगों को राहत मिल रही है। सपनों की दिल्ली अब हकीकत बन रही है, दिल्ली अब सच में बदल रही है।