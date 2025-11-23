Hindustan Hindi News
दिल्ली में कहां लगे ‘हिडमा अमर रहे’ के नारे? नक्सली के समर्थन में युवाओं का VIDEO

संक्षेप:

Sun, 23 Nov 2025 06:11 PM
दिल्ली में कई दिनों से युवाओं का एक समूह बढ़ते प्रदूषण और जहरीली होती हवा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज कुछ यूथ ग्रुप इंडिया गेट के पास फिर एक बार पलूशन के खिलाफ आवाज उठाते दिखे, नारे भी लगाए पर इस बीच उनके मुंह से निकला एक नारा विवाद की शक्ल ले रहा है। सरकार के खिलाफ पलूशन को लेकर ऐक्शन की मांग को लेकर नारे लगाते युवक-युवती अचानक मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिडमा अमर रहे के नारे लगाने लगे। इसका वीडियो भी अब सामने आया है।

दिल्ली में जहरीली हवा का स्तर लगातार खराब होती जा रही है। इसे लेकर बीते हफ्ते से कई युवा इंडिया गेट के आसपास हाथों में तख्ती लिए नारे लगाते देखे गए। उनकी मोदी और दिल्ली सरकार से मांग है कि पलूशन के इस जहर को कम किया जाए और दिल्ली साफ-स्वच्कछ रहे। आज भी इसी सिलसिले में कई युवक-युवतियां नारे लगाते पहुंचे लेकिन इस बीच कुछ युवक-युवतियों ने हाल ही में मारे गए नक्सली माडवी हिडमा अमर रहे के नारे लगाने लगे। कई को कॉमरेड हिडमा अमर रहे और लाल सलाम-लाल सलाम बोलते सुना गया है।

स्वच्छ हवा व पानी की मांग को लेकर किए प्रदर्शन के चलते इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर सिक्योरिटी टाइट थी। इंडिया गेट को बंद कर दिया गया तो वहीं सी हैक्सेन रोड बंद कर दी। कई लोगों का कहना है कि यह सर्दी अब बर्दाश्त से बाहर (असहनीय) हो गई है। हफ्तों से जारी जहरीली हवा ने बच्चों और बुजुर्गों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछली बार प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई को हिरासत में लिया था।

बता दें कि इसी हफ्ते 18 नवंबर को वांटेड नक्सली माडवी हिडमा को सुरक्षबलों ने मार गिराया था, साथ में उसकी पत्नी को भी गोली मारी गई थी जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। माडवी हिडमा मंगलवार को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में एक एनकाउंटर में मारा गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस सफलता को नक्सलवाद के 'ताबूत में आखिरी कील' बताया था। बस्तर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि सुरक्षा बलों ने मंगलवार की सुबह पड़ोसी राज्य के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में मारेदुमिल्ली के जंगल में 51 वर्षीय हिडमा को मार गिराया। इस कार्रवाई में हिडमा की पत्नी माडकम राजे और चार अन्य नक्सली भी मारे गए हैं।

