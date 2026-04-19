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14 अप्रैल को दिल्ली में युवक को चाकू से गोदने वाले नाबालिग निकले, दादी पर कमेंट से भड़के थे आरोपी

Apr 19, 2026 03:17 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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14 अप्रैल अंबेडकर जंयती के दिन दिल्ली में युवक की चाकू से गोदने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हत्याकांड के सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हत्याकांड की वजह का भी खुलासा किया है।

14 अप्रैल को दिल्ली में युवक को चाकू से गोदने वाले नाबालिग निकले, दादी पर कमेंट से भड़के थे आरोपी

आउटर दिल्ली के उत्तरी जिले में समयपुर बादली इलाके में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 19 वर्षीय युवक की हत्या में पुलिस ने 6 नाबालिगों को पकड़ लिया है। हत्याकांड की वजह मामूली कहासुनी और विवाद था, जिसमें आरोपियों ने युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या की मुख्य वजह का भी खुलासा किया है।

जानकारी के अनुसार, 14 अप्रैल की शाम करीब 7:44 बजे समयपुर बादली थाने में सूचना मिली थी कि एमसीडी कॉलोनी इलाके में एक युवक को चाकू मार दिया गया है। घायल युवक की पहचान राजीव (19) के रूप में हुई, जो पेशे से टेंपो चालक था। उसे तुरंत शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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विवाद से शुरू हुआ खूनी खेल

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हत्या एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को हुए विवाद का नतीजा है। उस दिन कुछ स्थानीय युवक मृतक के घर के पास जमा हुए थे, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। अगले दिन 14 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे आरोपी युवक अपने साथियों के साथ फिर से गली में पहुंचे और विवाद बढ़ने पर राजीव पर चाकू से हमला कर दिया।

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सीसीटीवी खंगाले, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जांच के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 6 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है।

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क्या था हत्या का कारण?

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश थी। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी और उसकी दादी के साथ मृतक और उसके पिता का विवाद हुआ था। इस दौरान बुजुर्ग महिला के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां और इशारे किए, जिससे आरोपी भड़क गया और उसने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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