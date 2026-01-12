छठ पूजा के बाद और जहरीली हो गई यमुना, लेकिन रिपोर्ट में है एक राहत वाली बात

संक्षेप: पिछले साल अक्टूबर माह के बाद से पानी की क्वॉलिटी और खराब हुई है लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले साल के 2024 के डेटा के तुलना में बेहतर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अक्टूबर की तुलना में नदी की स्थिति काफी खराब हुई है।

दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता पर रिपोर्ट जारी हुई है और सच पूछें तो आंकड़े निराश करने वाले हैं। पिछले साल अक्टूबर माह के बाद से पानी की क्वॉलिटी और खराब हुई है लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले साल के 2024 के डेटा के तुलना में बेहतर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अक्टूबर की तुलना में नदी की स्थिति काफी खराब हुई है, हालांकि पिछले साल इसी समय के मुकाबले यमुना काफी साफ रही।

आंकड़ों के अनुसार, 'फिकल कोलीफॉर्म' (faecal coliform) का स्तर जो नदी में गिरने वाले बिना शोधित सीवेज (गंदे पानी) का संकेत है, इन दो महीनों में बहुत तेजी से बढ़ा है। दिसंबर में यह स्तर 92,000 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर तक पहुंच गया था, जबकि नवंबर में यह 24,000 और अक्टूबर में सिर्फ 8,000 यूनिट था। अक्टूबर में यह स्तर इसलिए कम था क्योंकि छठ पूजा के दौरान पीछे से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया था। बता दें कि स्वास्थ्य के लिहाज से इसकी सुरक्षित सीमा 2,500 यूनिट है, जबकि आदर्श स्तर 500 यूनिट होना चाहिए।

इसके बावजूद, 2024 की तुलना में इन आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई है। साल 2024 के दिसंबर में यह स्तर 84 लाख यूनिट और नवंबर में 79 लाख यूनिट था। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण में इतनी बड़ी कमी मुमकिन नहीं लगती, क्योंकि साल के इस समय में नदी का बहाव आमतौर पर काफी कम रहता है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि प्रदूषण का एक और बड़ा पैमाना, 'बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड' (BOD), अक्टूबर में 25 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जो नवंबर में बढ़कर 33 हो गया और दिसंबर में वापस 25 पर आ गया। इसके बावजूद, यह सुरक्षित सीमा (3 मिलीग्राम प्रति लीटर) से आठ गुना ज्यादा है। वहीं, जलीय जीवों के लिए जरूरी 'डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन' (DO) यानी पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर नवंबर में 0.5 से 8.5 के बीच रहा, जो दो जगहों पर गिरकर शून्य (जीरो) तक पहुंच गया था। दिसंबर में यह 0.8 से 8 के बीच दर्ज किया गया, जबकि जीवन के लिए इसका कम से कम स्तर 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए।

पिछले साल दिसंबर में BOD का स्तर 70 mg/l तक पहुंच गया था। उस दौरान पल्ला और वजीराबाद में तो ऑक्सीजन (DO) का स्तर सुरक्षित सीमा के भीतर था, लेकिन उसके बाद छह अलग-अलग जगहों पर यह गिरकर शून्य हो गया था। पिछले साल नवंबर में BOD 54 mg/l दर्ज किया गया था और वजीराबाद के निचले बहाव वाले छह स्थानों पर ऑक्सीजन का स्तर शून्य था।

यमुना के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए दिल्ली में आठ अलग-अलग जगहों से हाथ से नमूने (सैंपल) लिए जाते हैं। इसकी शुरुआत पल्ला से होती है जहां से नदी दिल्ली में प्रवेश करती है। इसके बाद वजीराबाद, कश्मीरी गेट ISBT, ITO ब्रिज, निजामuddin ब्रिज, ओखला बैराज, आगरा नहर और अंत में असगरपुर से सैंपल लिए जाते हैं, जहां से नदी दिल्ली से बाहर निकलती है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (HT) ने 23 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अक्टूबर की आखिरी रिपोर्ट के बाद से, पिछले दो महीनों से यह डेटा गायब था।

यह डेटा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 22 दिसंबर के उस आदेश के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने DPCC को वजीराबाद से लेकर असगरपुर तक के हिस्से की रिपोर्ट साझा करने को कहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि पिछले साल अप्रैल में पूरी तरह शुरू हुए ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) ने सुधार में भूमिका निभाई होगी, लेकिन प्रदूषण में इतनी भारी कमी फिर भी हैरान करने वाली है।

'साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल' (SANDRP) के सदस्य और यमुना कार्यकर्ता भीम सिंह रावत ने कहा, "पिछले दिसंबर की तुलना में यह एक बहुत बड़ा अंतर है, जबकि नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं है। नदी से अभी भी बदबू आती है। ऐसे में DPCC से यह पूछना पड़ सकता है कि क्या उन्होंने डेटा इकट्ठा करने के तरीके (methodology) में कोई बदलाव किया है।"

छठ पूजा से पहले ऊपरी इलाकों के बैराजों से नदी में ताजे पानी का भारी बहाव आया था। 21 से 25 अक्टूबर के बीच, प्रदूषण कम करने के लिए यमुना में 6,68,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था। पानी के इस बढ़ते बहाव से नदी साफ दिखने लगी थी, ऑक्सीजन (BOD और DO) के स्तर में सुधार हुआ और प्रदूषण की पहचान बन चुका सफेद झाग भी गायब हो गया था। हालांकि, नवंबर की शुरुआत में जैसे ही पानी का बहाव कम हुआ, झाग और बदबू वापस लौट आए।

अन्य विशेषज्ञों ने भी नदी की वास्तविक स्थिति और रिपोर्ट में बताए गए सुधार के बीच अंतर की ओर इशारा किया है। उदाहरण के लिए, ओखला बैराज पर अक्टूबर में BOD 20 mg/l दर्ज किया गया था, जबकि उस समय भारी बहाव के कारण नदी साफ दिख रही थी। इसके विपरीत, नवंबर और दिसंबर में जब झाग वापस आ गया था, तब रिपोर्ट में BOD सुधरकर क्रमशः 14 mg/l और 17 mg/l दिखाया गया।