गहराता जा रहा बाढ़ का खतरा, यमुना का रूप देख दिल्ली सरकार ने जारी की चेतावनी

Delhi Yamuna Water Level: दिल्ली सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए लिखा कि आज सुबह 9:00 बजे हथिनी कुंड से 3,29,313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा है, इसलिए दूसरी चेतावनी जारी की गई है।

दिल्ली में बारिश और हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने पत्र के जरिए खतरे की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अगले 24 घंटे में 206 मीटर से ऊपर जाने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। ताजा अपडेट के मुताबिक, हथिनी बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ा गया है।

➤चेतावनी का स्तर: 204.50 मीटर

➤खतरे का स्तर: 205.33 मीटर

➤13.07.2023 को देखा गया सबसे ऊंचा बाढ़ का स्तर: 208.66 मीटर

दिल्ली सरकार ने पत्र में आगे लिखा कि चूंकि ओल्ड रेलवे ब्रिज (ORB) पर पानी का स्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और 206.50 मीटर से ऊपर जाने की संभावना है (केंद्रीय जल आयोग CWC से जल्द ही सलाह आने की उम्मीद है), इसलिए सभी सेक्टर अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने इलाकों में कड़ी निगरानी रखें और जरूरी कदम उठाएं।

जिन संवेदनशील जगहों पर लोग नदी के किनारों के भीतर रह रहे हैं, उन्हें चेतावनी देकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। पुलिस और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (I&FC) विभाग के कर्मचारी नदी के दाएं और बाएं किनारों पर गश्त करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से संवेदनशील जगहों, रेगुलेटरों, और पंपों पर लगातार निगरानी रखेंगे।

इस बीच, रविवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि भारत में अगस्त 2025 के दौरान दशकों के सबसे ज़्यादा बारिश के स्तरों में से एक दर्ज किया गया है, जिसमें कई राज्यों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने जोर देकर कहा कि महीने के दूसरे हिस्से में मानसून की गतिविधियाँ तेज़ी से फिर से शुरू हुईं और सितंबर में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है।