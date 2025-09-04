दिल्लीवालों के लिए राहत वाली खबर, घटने लगा यमुना का पानी, लेकिन अभी भी एक टेंशन

यमुना नदी के पानी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा,फरीदाबाद,गाजियाबाद तक को त्रस्त कर दिया है। बुधवार को यमुना ने 1963 के बाद पांचवीं बार 207 मीटर के निशान को पार किया। राजस्व विभाग के अनुसार, 8,018 लोगों को टेंट में और 2,030 लोगों को 13 पक्के शेल्टरों में ले जाया गया है।

अगस्त की बारिश और हथिनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने दिल्ली-एनसीआर का हाल बेहाल कर दिया है। लगातार खतरे के निशान से बह रही यमुना नदी का पानी अब आसपास के अलावा शहर के अंदर घुसने लगा है। हालत तो ये है कि बाढ़ से बचने के लिए लगाए गए राहत शिवरों तक यह पानी पहुंचने लगा है। आईटीओ,सचिवालय जैसे पॉश इलाकों में पानी की एंट्री ने लोगों को टेंशन दे दी है, हालांकि आज सुबह एक राहत भरी खबर भी आई है। विकराल हो रही यमुना का पानी अब कम होने लगा है। सुबह 8 बजे के डेटा के अनुसार, नदी का जलस्तर कम हुआ है पर यह अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

कितना घट गया जलस्तर? ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। सुबह 8 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया, जबकि सुबह 6 और 7 बजे यह 207.48 मीटर था। हालांकि, यह अभी भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बह रही है।

दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके डूबे यमुना नदी के पानी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा,फरीदाबाद,गाजियाबाद तक को त्रस्त कर दिया है। बुधवार को यमुना ने 1963 के बाद पांचवीं बार 207 मीटर के निशान को पार किया। राजस्व विभाग के अनुसार, 8,018 लोगों को टेंट में और 2,030 लोगों को 13 पक्के शेल्टरों में ले जाया गया है। लगभग 180 लोगों को अभी भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाना बाकी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि यमुना में जलस्तर बढ़ने और खतरे के निशान के करीब पहुंचने के कारण, पानी के संभावित बैकफ्लो को रोकने के लिए शहर के सभी 13 रेगुलेटर नालों को बंद कर दिया गया था। लोग अपने सिर पर सामान रखकर गर्दन तक गहरे पानी से चलकर सुरक्षित स्थानों पर गए। बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), पुलिस और दमकल विभाग को लगाया गया है।