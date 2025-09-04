delhi Yamuna water level decreasing slightly flood update rain forecast waterlogging all latest news दिल्लीवालों के लिए राहत वाली खबर, घटने लगा यमुना का पानी, लेकिन अभी भी एक टेंशन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi Yamuna water level decreasing slightly flood update rain forecast waterlogging all latest news

दिल्लीवालों के लिए राहत वाली खबर, घटने लगा यमुना का पानी, लेकिन अभी भी एक टेंशन

यमुना नदी के पानी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा,फरीदाबाद,गाजियाबाद तक को त्रस्त कर दिया है। बुधवार को यमुना ने 1963 के बाद पांचवीं बार 207 मीटर के निशान को पार किया। राजस्व विभाग के अनुसार, 8,018 लोगों को टेंट में और 2,030 लोगों को 13 पक्के शेल्टरों में ले जाया गया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, एएनआई, दिल्लीThu, 4 Sep 2025 09:27 AM
share Share
Follow Us on
दिल्लीवालों के लिए राहत वाली खबर, घटने लगा यमुना का पानी, लेकिन अभी भी एक टेंशन

अगस्त की बारिश और हथिनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने दिल्ली-एनसीआर का हाल बेहाल कर दिया है। लगातार खतरे के निशान से बह रही यमुना नदी का पानी अब आसपास के अलावा शहर के अंदर घुसने लगा है। हालत तो ये है कि बाढ़ से बचने के लिए लगाए गए राहत शिवरों तक यह पानी पहुंचने लगा है। आईटीओ,सचिवालय जैसे पॉश इलाकों में पानी की एंट्री ने लोगों को टेंशन दे दी है, हालांकि आज सुबह एक राहत भरी खबर भी आई है। विकराल हो रही यमुना का पानी अब कम होने लगा है। सुबह 8 बजे के डेटा के अनुसार, नदी का जलस्तर कम हुआ है पर यह अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

कितना घट गया जलस्तर?

ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। सुबह 8 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया, जबकि सुबह 6 और 7 बजे यह 207.48 मीटर था। हालांकि, यह अभी भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बह रही है।

दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके डूबे

यमुना नदी के पानी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा,फरीदाबाद,गाजियाबाद तक को त्रस्त कर दिया है। बुधवार को यमुना ने 1963 के बाद पांचवीं बार 207 मीटर के निशान को पार किया। राजस्व विभाग के अनुसार, 8,018 लोगों को टेंट में और 2,030 लोगों को 13 पक्के शेल्टरों में ले जाया गया है। लगभग 180 लोगों को अभी भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाना बाकी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि यमुना में जलस्तर बढ़ने और खतरे के निशान के करीब पहुंचने के कारण, पानी के संभावित बैकफ्लो को रोकने के लिए शहर के सभी 13 रेगुलेटर नालों को बंद कर दिया गया था। लोग अपने सिर पर सामान रखकर गर्दन तक गहरे पानी से चलकर सुरक्षित स्थानों पर गए। बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), पुलिस और दमकल विभाग को लगाया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर, उत्तर पूर्व, शाहदरा, पूर्वी, मध्य और दक्षिण पूर्व जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 2023 में जब शहर में भयंकर बाढ़ आई थी, तब यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक बढ़ गया था। इससे पहले, 1978 में यह 207.49 मीटर पर पहुंच गया था, जो कि अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर था।