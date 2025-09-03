...तो भी नहीं घुसेगा दिल्ली में पानी; बाढ़ के खतरे के बीच प्रवेश वर्मा क्यों कर रहे राहत की बात?

दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा आज खतरनाक होती यमुना नदी के बीच ITO बैराज पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि यमुना नदी का जलस्तर अभी 206.8 मीटर है। साल 2023 में जब पानी का स्तर 208 मीटर तक पहुंचा था, तब पानी दिल्ली में घुसना शुरू हो गया था।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के बाद से यमुना उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक राहत वाली बात की है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर यमुना का जलस्तर 209 के स्तर को भी पार कर जाता है, तब भी दिल्ली में पानी नहीं घुसेगा। प्रवेश वर्मा ने एक और बात कही कि आज शाम तक पानी का स्तर कम होना शुरू हो जाएगा।

दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा आज खतरनाक होती यमुना नदी के बीच ITO बैराज पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि यमुना नदी का जलस्तर अभी 206.8 मीटर है। साल 2023 में जब पानी का स्तर 208 मीटर तक पहुंचा था, तब पानी दिल्ली में घुसना शुरू हो गया था। अब अगर स्तर 209 मीटर भी पहुंच जाता है, तो भी पानी दिल्ली में नहीं घुसेगा,यह हमारा काम है। हालांकि, हमें नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आएगी। मेरा मानना है कि आज शाम से पानी का स्तर कम होना शुरू हो जाएगा।"

प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि दिल्ली के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम गारंटी देते हैं कि कोई बाढ़ नहीं आएगी। हमने पिछले छह महीनों में यमुना नदी की पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाया है। सभी लोग सुरक्षित हैं।

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बुधवार सुबह खतरे के निशान को पार कर गया। शहर में चेतावनी का निशान 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। 206 मीटर पर लोगों को निकालना शुरू किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।