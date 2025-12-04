दिल्ली के यमुना विहार और वजीराबाद रोड पर कैसे आ गई बाढ़? लग गया ट्रैफिक जाम, अलर्ट जारी

संक्षेप: दिल्ली के यमुना विहार में 1200 एमएम व्यास वाली मुख्य पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण वजीराबाद रोड पर बुधवार को भारी ट्रैफिक जाम लग गया और आसपास की कॉलोनियों में पानी भर गया, जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने मरम्मत कार्य गुरुवार शाम 7 बजे तक पूरा होने का अनुमान जताया है।

पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में 1200 एमएम व्यास वाली मुख्य पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद वजीराबाद रोड पर बुधवार को भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर पानी भर गया और आसपास की कॉलोनियाम भी प्रभावित हुईं।

सबसे ज्यादा जाम वाला इलाका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोनी गोल चक्कर से खजूरी खास चौक तक के पूरे हिस्से को अवॉइड करने की सलाह दी है। यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में रिपेयर चल रहा है, जिसकी वजह से मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं।

पुलिस ने खोले वैकल्पिक रास्ते जाम से राहत देने के लिए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। जाम से बचने के लिए आप मौजपुर चौक से रोड नंबर 66 होते हुए सीलमपुर टी-पॉइंट जा सकते हैं। वहीं लोनी गोल चक्कर से दुर्गापुरी चौक की ओर, फिर शाहदरा फ्लाईओवर या मौजपुर तक जा सकते हैं। पुलिस की कई टीमें मौके पर तैनात हैं। बैरिकेडिंग और मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल से स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है।