Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi yamuna vihar water pipeline damaged wazirabad road heavy traffic jam
दिल्ली के यमुना विहार और वजीराबाद रोड पर कैसे आ गई बाढ़? लग गया ट्रैफिक जाम, अलर्ट जारी

दिल्ली के यमुना विहार और वजीराबाद रोड पर कैसे आ गई बाढ़? लग गया ट्रैफिक जाम, अलर्ट जारी

संक्षेप:

दिल्ली के यमुना विहार में 1200 एमएम व्यास वाली मुख्य पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण वजीराबाद रोड पर बुधवार को भारी ट्रैफिक जाम लग गया और आसपास की कॉलोनियों में पानी भर गया, जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने मरम्मत कार्य गुरुवार शाम 7 बजे तक पूरा होने का अनुमान जताया है।

Thu, 4 Dec 2025 11:13 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में 1200 एमएम व्यास वाली मुख्य पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद वजीराबाद रोड पर बुधवार को भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर पानी भर गया और आसपास की कॉलोनियाम भी प्रभावित हुईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सबसे ज्यादा जाम वाला इलाका

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोनी गोल चक्कर से खजूरी खास चौक तक के पूरे हिस्से को अवॉइड करने की सलाह दी है। यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में रिपेयर चल रहा है, जिसकी वजह से मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं।

पुलिस ने खोले वैकल्पिक रास्ते

जाम से राहत देने के लिए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। जाम से बचने के लिए आप मौजपुर चौक से रोड नंबर 66 होते हुए सीलमपुर टी-पॉइंट जा सकते हैं। वहीं लोनी गोल चक्कर से दुर्गापुरी चौक की ओर, फिर शाहदरा फ्लाईओवर या मौजपुर तक जा सकते हैं। पुलिस की कई टीमें मौके पर तैनात हैं। बैरिकेडिंग और मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल से स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है।

कब ठीक होगी पाइपलाइन

दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि मेट्रो के पाइल्स के बीच से गुजरने वाली क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत चल रही है। टनल बोरिंग मशीन को भी बाहर निकालना पड़ रहा है। पूरा काम गुरुवार शाम 7 बजे तक पूरा हो जाएगा और पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।