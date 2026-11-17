दिल्ली में यमुना नदी के पानी पर अक्सर सफेद रंग की मोटी झागदार परत दिखाई देती है। कई बार यह झाग इतना अधिक होता है कि नदी का पानी तक नजर नहीं आता। खासकर सर्दियों में ओखला बैराज और कालिंदी कुंज के आसपास यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है। इसे देखकर अक्सर सवाल उठता है कि आखिर नदी में इतना झाग बनता कैसे है?

दिल्ली में यमुना नदी के पानी पर अक्सर सफेद रंग की मोटी झागदार परत दिखाई देती है। कई बार यह झाग इतना अधिक होता है कि नदी का पानी तक नजर नहीं आता। खासकर सर्दियों में ओखला बैराज और कालिंदी कुंज के आसपास यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है। इसे देखकर अक्सर सवाल उठता है कि आखिर नदी में इतना झाग बनता कैसे है? क्या इसकी वजह सिर्फ साबुन और डिटर्जेंट हैं या इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं? दरअसल, यमुना में झाग बनने के पीछे रासायनिक प्रदूषण, कुदरती तत्व और पानी के तेज बहाव की मिली-जुली भूमिका है। समझिए इसके पीछे का विज्ञान।

यमुना में झाग बनने की बड़ी वजह हैं सर्फेक्टेंट यमुना में झाग बनने की एक बड़ी वजह सर्फेक्टेंट (Surfactants) हैं। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो साबुन, डिटर्जेंट और कपड़े साफ करने वाले दूसरे उत्पादों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका काम पानी की सतह के तनाव (Surface Tension) को कम करना होता है। आसान भाषा में समझें तो पानी की सतह पर एक तरह का खिंचाव होता है। सर्फेक्टेंट इस खिंचाव को कम कर देते हैं, जिससे पानी में हवा मिलने पर बुलबुले आसानी से बनते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं।

दिल्ली सरकार के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की ओर से 'स्टडी ऑन यमुना फ्रॉथिंग इन दिल्ली' रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके मुताबिक, घरों से निकलने वाले गंदे पानी, इंडस्ट्रियल यूनिट और धोबी घाटों से निकलने वाली गंदगी में कई तरह के हानिकारक कैमिकल्स मौजूद होते हैं। ये कैमिकल्स नालों के जरिये यमुना में पहुंचते हैं। रिपोर्ट में कई जगहों पर सर्फेक्टेंट की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है।

सिर्फ डिटर्जेंट नहीं, प्राकृतिक तत्व भी बनाते हैं झाग यमुना में झाग बनने के लिए केवल इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कैमिकल्स ही जिम्मेदार नहीं हैं। नदी में मौजूद जलकुंभी (Water Hyacinth) जैसे जलीय पौधे भी इसमें खास भूमिका निभाते हैं। इनके सड़ने और गलने से सैपोनिन (Saponins) नाम के प्राकृतिक यौगिक निकलते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनमें भी झाग बनाने की क्षमता होती है।

TERI की रिपोर्ट में यमुना के पानी में सैपोनिन की मौजूदगी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जलीय पौधों और फिलामेंटस बैक्टीरिया के प्राकृतिक अपघटन से ये तत्व पानी में पहुंचते हैं। यानी नदी में मौजूद प्राकृतिक पदार्थ भी झाग बनने और उसे टिकाए रखने में योगदान देते हैं।

ओखला बैराज पर ज्यादा झाग क्यों दिखाई देता है? अब सवाल है कि पानी में ये रसायन और प्राकृतिक तत्व मौजूद होने के बावजूद हर जगह एक जैसी झाग क्यों नहीं दिखाई देती? इसकी एक बड़ी वजह पानी का तेज बहाव है। ओखला बैराज के गेट से जब पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसमें तेज हलचल पैदा होती है। इस प्रक्रिया को टर्बुलेंस (Turbulence) कहते हैं।

पानी की इस हलचल के दौरान उसमें हवा मिलती है और बड़ी संख्या में बुलबुले बनते हैं। जब पानी में पहले से सर्फेक्टेंट और सैपोनिन जैसे तत्व मौजूद हों तो ये बुलबुले आसानी से खत्म नहीं होते। वे आपस में मिलकर सफेद झाग की मोटी परत बना लेते हैं। TERI की रिपोर्ट के मुताबिक, ओखला बैराज के गेट खुलने और पानी के ऊंचाई से गिरने पर झाग बनने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है।

आखिर सर्दियों में समस्या क्यों बढ़ जाती है? सर्दियों में यमुना में झाग की समस्या ज्यादा दिखाई देने की एक वजह पानी का कम प्रवाह है। नदी में ताजे पानी की मात्रा कम होने पर नालों से आने वाले प्रदूषक पहले की तुलना में थोड़े ज्यादा सघन हो जाते हैं। इसके अलावा कम तापमान में कुछ सर्फेक्टेंट का अपघटन धीमा हो जाता है। इससे वे पानी में ज्यादा समय तक बने रह सकते हैं। ठंडे मौसम में बुलबुले भी पहले की तुलना में देर तक टिक सकते हैं।

यमुना का यह झाग कितना जहरीला होता है? यमुना में बनने वाला सफेद झाग सिर्फ देखने में खराब नहीं होता, बल्कि यह नदी में मौजूद प्रदूषण का गंभीर संकेत है। इसमें डिटर्जेंट और इंडस्ट्री के कचरे से निकले सर्फेक्टेंट, जैविक प्रदूषक और दूसरे कैमिकल्स हो सकते हैं। इनकी अधिक मात्रा जलीय जीवों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है।