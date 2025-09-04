दिल्लीवाले ध्यान दें! बाढ़ की वजह से इन रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित, पढ़िए अपडेट

दिल्ली में यमुना नदी का पानी रिंग रोड, कश्मीरी गेट और कालिंदी कुंज समेत कई सड़कों पर आने से भारी ट्रैफिक जाम लग गया है, जिससे लोगों को दफ्तर जाने में काफी परेशानी हो रही है और ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किए हैं।

दिल्ली की सड़कों पर गुरुवार को यमुना नदी का पानी चढ़ आया, जिसने राजधानी की रफ्तार को थाम लिया। कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और कालिंदी कुंज जैसे प्रमुख इलाकों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सुबह की भागदौड़ में लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे और गाड़ियां रेंगती नजर आईं।

सड़कों पर पानी, गाड़ियां ठप! सुबह-सुबह जब दिल्लीवाले अपने दफ्तरों की ओर निकले, तो उन्हें सड़कों पर यमुना के पानी का सामना करना पड़ा। कश्मीरी गेट से लेकर कालिंदी कुंज तक, रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी भड़ास निकाली और बताया कि दो किलोमीटर का रास्ता तय करने में भी घंटों लग गए। कई लोगों ने तो गाड़ियां घर पर ही छोड़ दीं और दिल्ली मेट्रो का सहारा लिया।

ट्रैफिक पुलिस का एक्शन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हालात को संभालने के लिए कमर कस ली। अधिकारियों ने बताया कि यमुना के किनारे वाली सड़कों पर भारी जाम देखा गया, क्योंकि कई जगह सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं। कालिंदी कुंज, रिंग रोड और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन लागू किए गए।

पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें चांदगी राम अखाड़ा से राजघाट जाने वाले लोगों को सिग्नेचर ब्रिज, पुस्ता रोड और राजा राम कोहली मार्ग से होकर जाने की सलाह दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमने वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया है ताकि ट्रैफिक की रफ्तार बनी रहे। लोग कृपया इन रास्तों का इस्तेमाल करें।'

दिल्ली मेट्रो बनी सहारा जलभराव से प्रभावित सड़कों से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों से दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की। मेट्रो सेवाएं इस बाढ़ से अछूती रहीं और कई लोगों के लिए वरदान साबित हुईं। कालिंदी कुंज में एक यात्री ने बताया, 'एक तरफ की सड़क पूरी तरह बंद थी, सारी गाड़ियां एक ही लेन पर थीं। जाम इतना भयानक था कि मेट्रो ही एकमात्र रास्ता बचा।'

पीडब्ल्यूडी का दावा- बारिश का पानी, यमुना का नहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दावा किया कि सड़कों पर जमा पानी यमुना की बाढ़ का नहीं, बल्कि बारिश का पानी है, जो खराब सीपेज सिस्टम की वजह से जमा हो गया। एक अधिकारी ने कहा, 'यमुना में पानी का बहाव नहीं है। ये बारिश का पानी है, जो निकासी की कमी के कारण सड़कों पर जमा हो गया है।'

लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका खंडन करते हुए वीडियो शेयर किए, जिनमें यमुना का पानी मुद्रिका मार्ग (रिंग रोड) पर मजनू का टीला से लेकर चांदगी राम अखाड़ा और निगम बोध घाट तक बहता दिखा। एक यूजर ने लिखा, 'ये बारिश का पानी नहीं, यमुना का तांडव है। घंटों से जाम में फंसे हैं, गाड़ियां इंच-इंच रेंग रही हैं।'