48000 किलो केमिकल भी बेअसर! यमुना में फिर लौटा ‘जहरीला झाग’, ठंड ने बढ़ाई मुसीबत

48000 किलो केमिकल भी बेअसर! यमुना में फिर लौटा ‘जहरीला झाग’, ठंड ने बढ़ाई मुसीबत

संक्षेप:

दिल्ली में भारी मात्रा में डीफोमर केमिकल के छिड़काव के बावजूद यमुना में जहरीला झाग फिर से बढ़ गया है, जिसे विशेषज्ञ गिरते तापमान और बिना ट्रीट किए गए सीवेज के कारण जलीय जीवन के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं।

Jan 27, 2026 10:22 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच यमुना नदी एक बार फिर सफेद 'जहरीली झाग' की चादर में लिपट गई है। कालिंदी कुंज के पास नदी का नजारा किसी ग्लेशियर जैसा दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह टॉक्सिक फोम है जो तमाम कोशिशों के बावजूद वापस आ गया है।

रिकॉर्डतोड़ केमिकल छिड़काव भी बेअसर

हैरानी की बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड ने इस बार झाग को हटाने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में 'डीफोमर' केमिकल का इस्तेमाल किया था। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच 63 दिनों में करीब 48,000 किलोग्राम केमिकल का छिड़काव किया गया। इसके बावजूद, सर्दियों में तापमान गिरते ही झाग और गाढ़ा हो गया है।

ठंड में क्यों बढ़ गई ये मुसीबत?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ठंड में तापमान कम होने के कारण झाग के बुलबुले स्थिर हो जाते हैं, जिससे वे जल्दी नहीं फूटते। डीफोमिंग केवल लक्षणों का इलाज है। असली समस्या नदी में मौजूद प्रदूषण है। घरों और उद्योगों से निकलने वाला बिना ट्रीट किया गया सीवेज और डिटर्जेंट इस झाग का मुख्य कारण है। जब ओखला बैराज से पानी ऊंचाई से गिरता है, तो यह प्रदूषित पानी मथ जाता है, जिससे भारी मात्रा में झाग बनता है।

yamuna pollution

TERI की रिपोर्ट में खुलासा

द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की एक स्टडी में सामने आया है कि अक्षरधाम, खिचड़ीपुर और रेलवे कॉलोनी के धोबी घाट हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां से बिना ट्रीट किया गया गंदा पानी सीधे यमुना में मिल रहा है।

एक्सपर्ट्स की चेतावनी

नदी के लिए खतरनाक है ये 'इलाज' यमुना एक्टिविस्ट पंकज कुमार ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि लगातार डीफोमर केमिकल का छिड़काव नदी की पारिस्थितिकी (ecology) के लिए घातक हो सकता है। इससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंच सकता है।

सियासत भी उफान पर

यमुना की इस हालत पर दिल्ली में राजनीति भी गरमा गई है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने झाग के बीच मूर्तियों के विसर्जन का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि आप नेता द्वारा शेयर किया गया वीडियो 'AI जनरेटेड' है।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
