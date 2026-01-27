48000 किलो केमिकल भी बेअसर! यमुना में फिर लौटा ‘जहरीला झाग’, ठंड ने बढ़ाई मुसीबत

संक्षेप: दिल्ली में भारी मात्रा में डीफोमर केमिकल के छिड़काव के बावजूद यमुना में जहरीला झाग फिर से बढ़ गया है, जिसे विशेषज्ञ गिरते तापमान और बिना ट्रीट किए गए सीवेज के कारण जलीय जीवन के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं।

दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच यमुना नदी एक बार फिर सफेद 'जहरीली झाग' की चादर में लिपट गई है। कालिंदी कुंज के पास नदी का नजारा किसी ग्लेशियर जैसा दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह टॉक्सिक फोम है जो तमाम कोशिशों के बावजूद वापस आ गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रिकॉर्डतोड़ केमिकल छिड़काव भी बेअसर हैरानी की बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड ने इस बार झाग को हटाने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में 'डीफोमर' केमिकल का इस्तेमाल किया था। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच 63 दिनों में करीब 48,000 किलोग्राम केमिकल का छिड़काव किया गया। इसके बावजूद, सर्दियों में तापमान गिरते ही झाग और गाढ़ा हो गया है।

ठंड में क्यों बढ़ गई ये मुसीबत? एक्सपर्ट्स के अनुसार, ठंड में तापमान कम होने के कारण झाग के बुलबुले स्थिर हो जाते हैं, जिससे वे जल्दी नहीं फूटते। डीफोमिंग केवल लक्षणों का इलाज है। असली समस्या नदी में मौजूद प्रदूषण है। घरों और उद्योगों से निकलने वाला बिना ट्रीट किया गया सीवेज और डिटर्जेंट इस झाग का मुख्य कारण है। जब ओखला बैराज से पानी ऊंचाई से गिरता है, तो यह प्रदूषित पानी मथ जाता है, जिससे भारी मात्रा में झाग बनता है।

TERI की रिपोर्ट में खुलासा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की एक स्टडी में सामने आया है कि अक्षरधाम, खिचड़ीपुर और रेलवे कॉलोनी के धोबी घाट हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां से बिना ट्रीट किया गया गंदा पानी सीधे यमुना में मिल रहा है।

एक्सपर्ट्स की चेतावनी नदी के लिए खतरनाक है ये 'इलाज' यमुना एक्टिविस्ट पंकज कुमार ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि लगातार डीफोमर केमिकल का छिड़काव नदी की पारिस्थितिकी (ecology) के लिए घातक हो सकता है। इससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंच सकता है।