दिल्ली का सबसे बड़ा श्मशान घाट किया जा सकता है बंद; डराने लगी यमुना

दिल्ली में यमुना कहर बरपाने पर आमादा नजर आ रही है। यमुना का जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया है। यमुना नदी का पानी दिल्ली के सबसे पुराने, सबसे बड़े और व्यस्ततम श्मशान घाट में घुसने लगा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में यमुना अब कहर बरपाने पर आमादा है। यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया है। निचले बाढ़ग्रस्त इलाकों से 7,500 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। यमुना का पानी दिल्ली के सबसे पुराने, सबसे बड़े और व्यस्ततम श्मशान घाट, निगमबोध घाट में घुसने लगा है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यदि यमुना का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो श्मशान घाट पर शवदाह गृह को बंद किया जा सकता है।

एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि नदी के किनारे से पानी परिसर में रिसने लगा है। हालांकि निगमबोध घाट अभी भी चालू है। घाट पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। अभी तक इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन यदि बाढ़ का पानी बढ़ता रहा तो इसे कुछ समय के लिए बंद भी किया जा सकता है।

लाल किले के पीछे रिंग रोड पर स्थित निगमबोध घाट राष्ट्रीय राजधानी का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त श्मशान घाट है। इसकी क्षमता 42 श्मशान घाटों की है। निगमबोध घाट के कार्यवाहक ने बतया कि फिलहाल घाट पर अंतिम संस्कार की संख्या कम हो गई है लेकिन अनुष्ठान जारी हैं। राहत की बात यह कि पानी अभी चिताओं तक नहीं पहुंचा है। यदि बाढ़ का पानी बढ़ता है तो हमें काम रोकना पड़ सकता है।