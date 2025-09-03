delhi yamuna river flood mcd mulls closure cremation at nigambodh ghat due to water enters दिल्ली का सबसे बड़ा श्मशान घाट किया जा सकता है बंद; डराने लगी यमुना, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में यमुना कहर बरपाने पर आमादा नजर आ रही है। यमुना का जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया है। यमुना नदी का पानी दिल्ली के सबसे पुराने, सबसे बड़े और व्यस्ततम श्मशान घाट में घुसने लगा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 06:39 PM
दिल्ली में यमुना अब कहर बरपाने पर आमादा है। यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया है। निचले बाढ़ग्रस्त इलाकों से 7,500 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। यमुना का पानी दिल्ली के सबसे पुराने, सबसे बड़े और व्यस्ततम श्मशान घाट, निगमबोध घाट में घुसने लगा है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यदि यमुना का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो श्मशान घाट पर शवदाह गृह को बंद किया जा सकता है।

एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि नदी के किनारे से पानी परिसर में रिसने लगा है। हालांकि निगमबोध घाट अभी भी चालू है। घाट पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। अभी तक इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन यदि बाढ़ का पानी बढ़ता रहा तो इसे कुछ समय के लिए बंद भी किया जा सकता है।

लाल किले के पीछे रिंग रोड पर स्थित निगमबोध घाट राष्ट्रीय राजधानी का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त श्मशान घाट है। इसकी क्षमता 42 श्मशान घाटों की है। निगमबोध घाट के कार्यवाहक ने बतया कि फिलहाल घाट पर अंतिम संस्कार की संख्या कम हो गई है लेकिन अनुष्ठान जारी हैं। राहत की बात यह कि पानी अभी चिताओं तक नहीं पहुंचा है। यदि बाढ़ का पानी बढ़ता है तो हमें काम रोकना पड़ सकता है।

बता दें कि निगमबोध घाट पर 1950 के दशक में एक बिजली से चलने वाला शवदाह गृह बनाया गया था। घाट पर 2006 में नगर निगम की ओर से एक सीएनजी शवदाह गृह भी बनाया गया। दिल्ली में यमुना नदी मंगलवार को निकासी सीमा को पार कर गई है। दिल्ली में यमुना का 207 मीटर को पार कर गया है। इसमें वृद्धि हो रही है। यमुना के उफान को देखते हुए पुराने रेलवे पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।