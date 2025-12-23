Hindustan Hindi News
दिल्ली में यमुना का पानी कितना साफ हुआ? तीन महीने से कोई डेटा ही नहीं मिला

संक्षेप:

Dec 23, 2025 10:47 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता और दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETPs) और नालों से संबंधित डेटा पिछले तीन महीनों से अपडेट नहीं किए गए हैं। नियम के मुताबिक, यह जानकारी महीने में कम से कम एक बार सार्वजनिक की जानी चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को हर महीने रिपोर्ट अपलोड करने का आदेश दिया था, लेकिन DPCC ने आखिरी बार सितंबर में इन प्लांटों और नालों के पानी की गुणवत्ता का डेटा साझा किया था। यमुना और मुख्य नालों के बारे में DPCC की वेबसाइट पर उपलब्ध सबसे ताजा रिपोर्ट अक्टूबर की है।

DPCC और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या पानी के नमूने लेना बंद कर दिया गया है या डेटा क्यों प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। मौजूदा डेटा का न होना विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि सर्दियों के मौसम में, जब पानी का बहाव कम होता है और तापमान गिर जाता है, तो नदी के पानी की गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है और झाग (frothing) बढ़ने की समस्या सामने आती है।

साल 2019 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को आदेश दिया था कि वह जवाबदेही तय करने के लिए हर महीने पानी की गुणवत्ता का डेटा बनाए रखे और उसे सार्वजनिक करे। यमुना के लिए जनवरी 2013 से और नालों व ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए 2019 से नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही थी। पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए दिल्ली में पल्ला से लेकर असगरपुर तक यमुना के आठ अलग-अलग स्थानों से नमूने लिए जाते हैं। इनमें ऑक्सीजन का स्तर (BOD), घुली हुई ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, pH लेवल और हानिकारक बैक्टीरिया (fecal coliform) जैसे मानकों को मापा जाता है। शहर के 25 से अधिक मुख्य नालों के लिए भी इसी तरह के परीक्षण किए जाते हैं।

yamuna river pollution

25 अक्टूबर की आखिरी उपलब्ध रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चिंताजनक थे। छठ पूजा से पहले हथिनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बावजूद, BOD का स्तर 25 mg/l तक पहुंच गया था, जो कि 3 mg/l की सुरक्षित सीमा से आठ गुना ज्यादा है। वहीं, मल संबंधी बैक्टीरिया (fecal coliform) का स्तर 2,500 की मानक सीमा के मुकाबले 8,000 MPN तक पहुँच गया था। अक्टूबर की ही एक शुरुआती रिपोर्ट में स्थिति और भी खराब थी, जहां BOD 33 mg/l और बैक्टीरिया का स्तर 21,000 MPN दर्ज किया गया था। तुलना के लिए, पिछले साल दिसंबर में BOD का स्तर 70 mg/l तक उछल गया था और बैक्टीरिया का स्तर खतरनाक रूप से 84 लाख (8.4 million) MPN तक पहुँच गया था।

विशेषज्ञों का कहना है कि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, खासकर इस समय, ताकि यह पता चल सके कि नदी जब सबसे नाज़ुक स्थिति में है तब प्रदूषण का स्तर क्या है। 'अर्थ वॉरियर' के नाम से पहचाने जाने वाले यमुना कार्यकर्ता पंकज कुमार ने कहा, "यह साफ नहीं है कि नवंबर और दिसंबर में नमूने (samples) लिए ही नहीं गए या फिर उन्हें साझा नहीं किया जा रहा है। मॉनसून के बाद नदी का बहाव कम होने से पानी की गुणवत्ता और खराब हो जाती है। हम अक्टूबर से नदी में झाग कम करने वाले रसायन का छिड़काव होते देख रहे हैं, लेकिन पानी की गुणवत्ता पर इसका क्या असर पड़ रहा है, यह किसी को नहीं पता।"

कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि डेटा की कमी नदी के स्वास्थ्य पर नज़र रखने की कोशिशों को कमजोर करती है। 'साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल' (SANDRP) के सदस्य और यमुना कार्यकर्ता भीम सिंह रावत ने कहा, "हम जानते हैं कि सर्दियों में पानी की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। आम तौर पर कोई भी व्यक्ति पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करके यह देख सकता है कि सुधार हुआ है या नहीं। डेटा का गायब होना नदी के शासन के लिए एक बुरा उदाहरण पेश करता है।"

