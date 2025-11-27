दिल्लीवालों को बड़ी सौगात! तीन साल में यमुना किनारे बनेगा 53KM का साइकिल कॉरिडोर

संक्षेप: दिल्ली में यमुना नदी के दोनों किनारों पर 53 किलोमीटर लंबा साइकिल कॉरिडोर तीन चरणों में अगले तीन साल के भीतर तैयार किया जाएगा। इसके लिए रेलवे से एनओसी मिलना बाकी है।

दिल्ली में यमुना नदी के दोनों किनारों पर 53 किलोमीटर लंबा साइकिल कॉरिडोर बनने जा रहा है। यह कॉरिडोर तीन चरणों में तीन साल के अंदर तैयार हो जाएगा। साइकिल ट्रैक पर काम शुरू करने के लिए आखिरी तैयारी चल रही है और मुख्य बाधा रेलवे से मंजूरी मिलना है।

तीन चरणों में बनेगा साइकिल ट्रैक को व्यवस्थित ढंग से तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में वजीराबाद से कुतुब मीनार तक का लगभग 18 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार होगा। दूसरे चरण में इसकी लंबाई बढ़ाकर 28 किलोमीटर की जाएगी, जबकि तीसरे चरण में पूरे 53 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार हो जाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि यमुना किनारे 53 किमी लंबा नया साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। वजीराबाद यमुना बैराज से एनएच–24 होते हुए कालिंदी कुंज बायोडायवर्सिटी पार्क तक यह पूरा कॉरिडोर तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। इस साइकिल ट्रैक को अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बन जाने से दिल्ली को ग्रीन मोबिलिटी का नया रास्ता मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और नागरिकों को एक सुरक्षित व आधुनिक साइकिलिंग सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना यमुना किनारे की हरित पट्टी को संरक्षित करेगी, पर्यावरण को मजबूत बनाएगी, स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देगी और साथ ही इको-टूरिज्म को भी एक नई दिशा देगी।

रेलवे की मंजूरी बाकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस परियोजना की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि साइकिल कॉरिडोर के लिए सभी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य शुरू करने की औपचारिक तैयारियां अंतिम दौर में हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जैसे ज्यादातर विभागों से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, पुराने यमुना रेल पुल के पास ट्रैक बनाने के लिए रेलवे से एनओसी अभी बाकी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है।