दिल्ली की यमुना में माइक्रोप्लास्टिक के साथ 36 खतरनाक केमिकल मिले, सबसे ज्यादा जहरीला पानी कहां?
दिल्ली विश्वविद्यालय की एक स्टडी में यमुना के पानी में माइक्रोप्लास्टिक के साथ 36 खतरनाक कैमिकल्स के कणों की मौजूदगी सामने आई है। पल्ला से असगरपुर जागीर तक आठ स्थानों से लिए गए नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक के 2289 कण मिले।
दिल्ली में यमुना के पानी में माइक्रोप्लास्टिक के साथ कई खतरनाक कैमिकल्स की मौजूदगी सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन में नदी के पानी में दवाओं के अवशेष, कीटनाशक और इंडस्ट्री से निकले हुए कचरे से जुड़े कैमिकल्स पाए गए हैं। अध्ययन के मुताबिक, जांच में मिले 321 रासायनिक यौगिकों में से 36 ऐसे हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत खतरनाक श्रेणियों में रखा गया है। इनमें कैंसर को बढ़ावा, प्रजनन क्षमता को नुकसान और जलीय जीवों के लिए खतरे से जुड़े रसायन शामिल हैं।
बैराज के पास सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक
सितंबर 2026 में 'जर्नल ऑफ हैजार्डस मैटेरियल्स एडवांसेज' में प्रकाशित इस अध्ययन में पल्ला से असगरपुर जागीर तक यमुना के 48.8 किलोमीटर लंबे हिस्से में आठ स्थानों से नमूने लिए गए। अध्ययन में माइक्रोप्लास्टिक की सबसे ज्यादा मात्रा बैराज के पास स्थित मनोरंजन एवं जल प्रबंधन क्षेत्र में दर्ज की गई। इसके बाद उस बाढ़ क्षेत्र का स्थान रहा, जहां कई नाले आकर मिलते हैं। वहीं, सबसे कम माइक्रोप्लास्टिक पल्ला के कृषि क्षेत्र वाले प्रवेश बिंदु और नदी के वन क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से में मिला।
2289 माइक्रोप्लास्टिक कणों की पहचान
रिसर्चस को आठ जगहों से लिए गए नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक के कुल 2289 कण मिले। इनकी औसत मात्रा 3.18 कण प्रति लीटर रही। नमूनों की जांच में कुल 321 अलग-अलग कैमिकल्स कंपाउंड की पहचान हुई। इनमें से 50 कंपाउंड माइक्रोप्लास्टिक के अलग-अलग नमूनों में कम से कम चार स्थानों पर मिले।
इन 50 यौगिकों में से 36 ऐसे रासायनिक पदार्थों की संरचनाओं से मेल खाते थे, जिन्हें खतरनाक श्रेणियों में रखा गया है। इनमें कैंसर, प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाने और जलीय जीवों के लिए खतरे से जुड़े पदार्थ शामिल हैं।
सभी आठ जगहों पर मिले सात रासायनिक यौगिक
अध्ययन में 7 रासायनिक यौगिक ऐसे मिले, जो नमूने एकत्र करने के सभी आठ स्थानों पर मौजूद थे। इनमें 2-नेफ्थाइलामाइन, लिडोकेन और मोनोब्यूटाइल थैलेट शामिल हैं। इसके अलावा एटॉमोक्सेटीन, डोम्पेरिडोन और टेल्मिसार्टन जैसे औषधीय यौगिक तथा डाइयूरॉन और थायमेथोक्सम जैसे कृषि रसायन भी पाए गए।
22 नालों से यमुना में पहुंच रहा खतरनाक प्रदूषण
शोधकर्ताओं के मुताबिक, यमुना के दिल्ली वाले हिस्से में 22 सहायक नालों के जरिए आंशिक रूप से शोधित या बिना शोधित सीवेज, खेतों से बहकर आने वाला पानी और औद्योगिक अपशिष्ट पहुंचता है। इससे नदी में अलग-अलग तरह के प्रदूषक जमा होते हैं। अध्ययन में माइक्रोप्लास्टिक के प्रमुख घटकों के रूप में पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन की पहचान की गई।
अध्ययन के सह-लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रमुख राधेश्याम शर्मा ने कहा कि यमुना के प्रदूषण को समझने के लिए केवल माइक्रोप्लास्टिक कणों की जांच पर्याप्त नहीं है। नदी में मौजूद अलग-अलग रासायनिक पदार्थों के मिश्रण और उनके संयुक्त विषैले प्रभावों का आकलन भी जरूरी है। उन्होंने नदी के किनारों पर वनस्पति बढ़ाने और प्राकृतिक नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण जैसे प्रकृति आधारित उपायों पर जोर दिया।
भाषा के इनपुट भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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