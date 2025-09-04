delhi yamuna floods many houses submerged in water children asking from where they will get books as exams are in the co किताब कहां से लाएंगे; बाढ़ के दर्द में छिपा दिल्ली के बच्चों का ये सवाल आपको कचोटेगा, Ncr Hindi News - Hindustan
किताब कहां से लाएंगे; बाढ़ के दर्द में छिपा दिल्ली के बच्चों का ये सवाल आपको कचोटेगा

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, पीटीआईThu, 4 Sep 2025 05:21 PM
यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ प्रभावित दिल्ली के इलाकों में परिवारों की परेशानियों को देखा जा सकता है। चारपाईयों पर भीगी और मुड़ी हुई किताबें, गैस स्टोव पर सूखती हुई स्कूल यूनिफॉर्म और फटी हुई नोटबुक पकड़े बच्चे इन परेशानियों को बयां कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे यमुना का जलस्तर 207.445 मीटर था। रस्सियों, रेलिंग और यहां तक कि पेड़ों की टहनियों पर सूखती किताबें और यूनिफॉर्म बाढ़ से हुई तबाही की तस्वीर दिखाती हैं।

परीक्षाएं नजदीक होने के कारण, छात्र उधार लेकर किताबें पढ़ रहे हैं, खोए हुए सबक लिख रहे हैं और अपनी यूनिफॉर्म को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई अधर में लटकी हुई है। यमुना खादर की रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा अनुराधा के लिए, बाढ़ ऐसे समय में आई है, जब हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते थे। अपनी गुलाबी स्कूल ड्रेस में टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी, वह अपनी भीगी हुई किताब के पन्ने सावधानी से पलट रही थी, जिसे वह बचाने में कामयाब रही थी।

अनुराधा ने कहा कि मेरी कई किताबें, नोटबुक और स्टेशनरी खो गई हैं। साल के बीच में हमें यह सब फिर से कौन देगा? उसने पूछा और बताया कि मैं अब अपने सहपाठियों से किताबें उधार लेती हूं और देर शाम तक नोट्स उतारती हूं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। मयूर विहार फेज 1 के पास रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा मानवी को डर है कि उसे अपनी छमाही परीक्षा छोड़नी पड़ सकती है। उसने कहा,"मेरी परीक्षा बस कुछ ही दिनों में है, लेकिन मेरे सारे नोट्स और किताबें, जिनमें मेरा सिलेबस लिखा था, सब खो गए हैं। मेरी स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं मिल रही।" उसने आगे कहा, "मैं ऐसे स्कूल कैसे जा सकती हूं? जब तक मुझे किताबों और यूनिफॉर्म का एक और सेट नहीं मिल जाता, मुझे नहीं लगता कि मैं क्लास में जा पाऊंगी।"

बाढ़ग्रस्त इलाके के दूसरे कोने में गीता मदान अपने बेटे साहिल की दोपहर की शिफ्ट के स्कूल के लिए गीली शर्ट को गैस स्टोव के ऊपर एक स्टील की प्लेट पर सुखाने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी परेशानियों के कारण परेशान हों। चाहे जैसी भी स्थिति हो, मैं उन्हें स्कूल भेजूंगी।" उन्होंने आगे कहा कि भले ही उन्हें रोज वही यूनिफॉर्म धोकर सुखाने पड़े, वह अपने बच्चों को क्लास से वंचित नहीं होने देंगी।

आठ साल का अंकुश कैंप के बाहर एक संकरी गली में छोटी साइकिल चला रहा था,उसने स्कूल की शर्ट के साथ पाजामा पहना हुआ था। वह तीन दिनों से स्कूल नहीं गया था। उसने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, "मेरे कपड़े गंदे हैं और मेरी मम्मी ने कहा है कि जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाते, तब तक मुझे स्कूल की शर्ट पहननी चाहिए।"

इस इलाके में रहने वाले माता-पिता को सिर्फ खोए हुए सामान का ही नहीं, बल्कि छूटे हुए अवसरों का भी डर है। दिहाड़ी मजदूर रमेश कुमार जिनकी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है, ने कहा कि उन्हें चिंता है कि उनकी बेटी पीछे रह जाएगी। उन्होंने कहा, "मेरी बेटी के लिए शिक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर वह अभी क्लास और परीक्षाएं छोड़ देती है, तो इसका असर उसके पूरे साल पर पड़ेगा। मैं कुछ पैसे लेकर खाना तो खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि किताबें और यूनिफॉर्म फिर से कैसे खरीदूं।"