मुखर्जी नगर से लेकर कश्मीरी गेट तक पानी-पानी, दिल्ली बाढ़ के 10 बड़े अपडेट पढ़िए

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिससे बाढ़ का पानी कश्मीरी गेट ISBT और मुखर्जी नगर तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है और प्रशासन ने कई इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 02:07 PM
दिल्ली में यमुना नदी का रौद्र रूप राजधानी को लगातार चुनौती दे रहा है। दिल्ली में बाढ़ का पानी कश्मीरी गेट ISBT से लेकर मुखर्जी नगर तक पहुंच गया है। दिल्ली की सड़कों, घरों और जिंदगियों पर संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली बाढ़ से जुड़े अब तक के 10 बड़े अपडेट यहां जानिए।

1. लगातार 207 मीटर के ऊपर है यमुना का जलस्तर

यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर को पार कर चुका है, जो 1963 के बाद पहली बार इतना ऊंचा दर्ज किया गया है। सुबह 10 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया। पिछले दो घंटों से यह स्तर स्थिर बना हुआ है, आज सुबह 8 और 9 बजे भी यही स्तर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, यह स्तर 206.83 मीटर से बढ़कर 206.90 मीटर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसने प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया है।

2. हथिनीकुंड बैराज से 12 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से कल 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह पानी अब दिल्ली पहुंच रहा है, जिसने यमुना के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर कर दिया है।

3. सिविल लाइंस में सड़कों पर सैलाब

सिविल लाइंस की बेला रोड पर यमुना का पानी सड़कों पर फैल गया, जिससे गाड़ियां पानी में डूब गईं और इमारतों में पानी घुस गया। ड्रोन तस्वीरों ने इस इलाके की भयावह स्थिति को उजागर किया है। इस इलाके में सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं के घर हैं।

4. मयूर विहार में राहत शिविर भी जलमग्न

मयूर विहार फेज-1 के पास बने राहत शिविरों में भी पानी घुस गया है, जिसने बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन अब इन लोगों को दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में जुटा है।

6. मोनेस्ट्री मार्केट में नावों का सहारा

यमुना बाजार और मोनेस्ट्री मार्केट जैसे इलाकों में पानी इतना बढ़ गया है कि लोग नावों के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। ये दृश्य दिल्ली को किसी वेनिस जैसा बना रहे हैं, लेकिन हालात चिंताजनक हैं।

7. छह एजेंसियां 24x7 ड्यूटी पर

दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए छह सरकारी एजेंसियां—सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, PWD, जल बोर्ड, शहरी विकास, MCD और राजस्व विभाग—चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल को बाढ़ प्रबंधन की कमान सौंपी गई है।

8. दिल्ली की सड़कें बंद, लोहा पुल भी बंद

यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण पुराना लोहा पुल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, कश्मीरी गेट और रिंग रोड जैसे इलाकों में भी यातायात प्रभावित है।

9. कश्मीरी गेट ISBT तक पहुंचा बाढ़ का पानी

यमुना के उफान ने अब कश्मीरी गेट ISBT को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आज दोपहर तक ISBT के आसपास की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे बसों की आवाजाही ठप हो गई है। यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों और टर्मिनलों का सहारा लेना पड़ रहा है, और प्रशासन ने इस क्षेत्र में राहत कार्य तेज कर दिए हैं।

10. मुखर्जी नगर भी जलमग्न

यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने अब मुखर्जी नगर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस इलाके की सड़कों और गलियों में पानी भर गया है, जिसके कारण निवासियों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। प्रशासन और NDRF की टीमें यहां भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।