दिल्ली में यमुना का तांडव, सड़कों से घरों तक पानी-पानी, देखें बाढ़ के 5 VIDEO

Delhi Flood: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे निगमबोध घाट, मॉनेस्ट्री मार्केट और ट्रांस-यमुना के कई इलाके पानी में डूब गए हैं और प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 08:47 AM
दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और इसका असर शहर के हर कोने में दिख रहा है। आज सुबह 6 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.76 मीटर दर्ज किया गया। लगातार बारिश ने यमुना के जलस्तर को इतना बढ़ा दिया कि नदी का पानी अब सड़कों, बाजारों और घरों तक पहुंच गया है। आइए, इस जलप्रलय के पांच ऐसे वीडियो पर नजर डालते हैं, जो दिल्ली की इस आपदा को बयां करते हैं।

1. निगमबोध घाट में यमुना का कहर

निगमबोध घाट, जो दिल्ली की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा है, अब पानी में डूब चुका है। यमुना का उफनता पानी घाट की सीढ़ियों को पार कर ऊपर तक चढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा दृश्य उन्होंने दशकों में नहीं देखा।

2. पुराना यमुना पुल पर खतरे की घंटी

पुराना यमुना पुल, जो दिल्ली की सैर का एक ऐतिहासिक प्रतीक है, अब खतरे की जद में है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यमुना का पानी पुल के बेहद करीब पहुंच गया है। नदी का तेज बहाव और ऊंचा जलस्तर देखकर प्रशासन ने इस रास्ते पर आवाजाही को सीमित कर दिया है। ट्रांस-यमुना इलाके के कई घरों में यमुना का पानी घुस गया है। गलियों में पानी भरा है, और लोग अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल बाढ़ की बात होती है, लेकिन इस बार हालात बेकाबू हैं।

3. मॉनेस्ट्री मार्केट में जलभराव का मंजर

मॉनेस्ट्री मार्केट, जो हमेशा खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहता है, अब पानी के सैलाब में डूबा है। दुकानें बंद हैं और सड़कों पर पानी का तेज बहाव दिख रहा है। दुकानदारों को भारी नुकसान का डर सता रहा है।

4. यमुना बाजार इलाके में घरों में भरा पानी

दिल्ली के यमुना बाजार इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। यहां के लोग घरों को छोड़कर राहत कैंपों में शिफ्ट किए गए हैं।

5. मयूर विहार में राहत शिविर, लोगों की मदद को प्रशासन तैयार

यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। मयूर विहार फेज-1 के पास राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को खाना, पानी और बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, और जरूरत पड़ने पर और शिविर बनाए जाएंगे।

यमुना के जलस्तर पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। दिल्लीवासियों से अपील की जा रही है कि वे नदी के किनारे न जाएं और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।