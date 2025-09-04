ITO, कश्मीरी गेट, सचिवालय… दिल्ली में ‘सीने’ तक पहुंचा बाढ़ का पानी, किन इलाकों में खतरा

दिल्ली में यमुना लगातार रौद्र रूप धारण करती जा रही है। गुरुवार सुबह सात बजे यमुना का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर 207.48 मीटर तक पहुंच गया। ना सिर्फ 2010 बल्कि 2013 का रिकॉर्ड टूट चुका है। यमुना का पानी अब इसके पेट से निकलकर दिल्ली के 'सीने' तक पहुंच चुका है।

दिल्ली में यमुना लगातार रौद्र रूप धारण करती जा रही है। गुरुवार सुबह सात बजे यमुना का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर 207.48 मीटर तक पहुंच गया। ना सिर्फ 2010 बल्कि 2013 का रिकॉर्ड टूट चुका है। यमुना का पानी अब इसके पेट से निकलकर दिल्ली के 'सीने' तक पहुंच चुका है। अतिव्यस्त आईटीओ चौहारे से लेकर दिल्ली सरकार के कामकाज के सबसे बड़े केंद्र 'सचिवालय' तक अब यमुना का पानी है। यमुना बाजार, निगम बोध घाट, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, मयूर विहार जैसे यमुना से सटे इलाकों में कही एक फीट तो कहीं आठ फीट पानी है। यमुना के करीब इन इलाकों में खतरा बढ़ गया है। यदि संभव हो तो इन इलाकों में जाने से बचना चाहिए।

सिविल लाइन्स में जलमग्न हुए मकान दिल्ली के सिविल लाइन्स में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। यहां बेला रोड पर तो बहुत से मकान जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ा है। गुरुवार सुबह यहां कई वाहन पानी में तैरते दिखे। स्वामी नारायण मंदिर में भी पानी प्रवेश कर गया है।

बेला रोड का देखिए हाल-

सचिवालय तक पहुंच गया पानी दिल्ली में सचिवालय के गेट तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। सचिवालय के पास दीवार को भेदते हुए पानी सचिवालय के गेट तक पहुंच गया। दीवार को टूटने से बचाने के लिए रेत की बोरियां रखी गईं हैं। जलस्तर इसी तरह बढ़ा तो सचिवालय को बंद करना पड़ सकता है।

कश्मीरी गेट में सड़कों तक पहुंचा पानी कश्मीरी गेट इलाके में सड़कों तक पानी पहुंच चुका है। कई सड़कों पर दो से तीन फीट पानी जमा हो चुका है। सुबह आईएसबीटी तक को पानी छू गया है। वाहन चालक खतरा मोल लेकर गुजरते दिखे तो कई गाड़ियां पानी में जाकर बंद हो गईं। मोनेस्ट्री बाजार में भी यमुना का पानी अब सड़क पर बह रहा है।

आईटीओ पर भी बह रहा है यमुना का पानी बुधवार रात ही दिल्ली के अति व्यस्त इलाके आईटीओ तक भी पानी पहुंच गया था। गाड़ियां पानी से होकर ही निकल रही हैं। यहां कई बड़े दफ्तर हैं जिनमें हजारों लोग नौकरी के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के बेहद नजदीक इस इलाके में पानी आ जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

निगमबोध घाट से वासुदेव घाट तक जलमग्न यमुना किनारे मौजूद निगम बोध घाट से लेकर वासुदेव घाट तक सभी घाट पूरी तरह जलसमाधि ले चुके हैं। यहां कई फीट तक पानी भर चुका है। पानी को सड़क तक पहुंचने से रोकने के तमाम उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं।