Delhi Flood: डूब रही दिल्ली, हजारों लोग बेघर; देखिए यमुना बाढ़ का पानी कहां-कहां पहुंचा

Delhi Yamuna Flood Update: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मजनू का टीला, यमुना बाजार और नजफगढ़ जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं।

दिल्ली में लगातार बारिश और यमुना नदी के उफान ने राजधानी को जलमग्न कर दिया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते मजनू का टीला, यमुना बाजार, नजफगढ़, जैतपुर, और मयूर विहार जैसे इलाकों में पानी घुस गया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, और सड़कों पर तंबू लगाकर गुजारा कर रहे हैं। एनडीआरएफ और पुलिस बल ने राहत कार्य शुरू किए हैं, लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें पूरी मदद नहीं मिल रही है।

इन इलाकों तक पहुंची बाढ़ मजनू का टीला: बाजार और आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, लोग कमर तक पानी में चलकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं।

यमुना बाजार: क्षेत्र जलमग्न, एनडीआरएफ द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

नजफगढ़: घरों में पानी घुसने के कारण देर रात पुलिस और एनडीआरएफ ने लोगों को निकाला।

जैतपुर खादर (बदरपुर): अचानक जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी, लोग सड़कों पर तंबू लगाकर रह रहे हैं।

विश्वकर्मा कॉलोनी (बदरपुर): कॉलोनी जलमग्न, निवासी सड़क किनारे तंबू में शरण लिए हुए हैं।

पुराना उस्मानपुर और गरही मेंडु गांव: घरों और पशुशालाओं में पानी, लोग और पशु प्रभावित।

यमुना खादर (मयूर विहार फेज-1): क्षेत्र में पानी घुसने से राहत शिविर स्थापित किए गए।

एनएच-24 के पास: यमुना का पानी सड़कों तक पहुंचा, जिससे यातायात प्रभावित।

आईटीओ बैराज क्षेत्र: जलस्तर बढ़ने से आसपास की सड़कों पर पानी का असर। मजनू का टीला और यमुना बाजार में जलप्रलय मजनू का टीला के बाजार और आसपास के रिहायशी इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है। लोग कमर तक पानी में चलकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। यमुना बाजार में एनडीआरएफ की टीमें दिन-रात लोगों को निकाल रही हैं। अब तक 626 लोगों और 13 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय निवासी आबिद ने बताया, 'पानी इतनी तेजी से आया कि कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिला। हमारा सारा सामान पानी में बह गया।'

नजफगढ़ और जैतपुर में रातोंरात निकासी नजफगढ़ में देर रात पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से सैकड़ों लोगों को उनके घरों से निकाला गया। जैतपुर खादर में अचानक पानी बढ़ने से लोग अपने सामान छोड़कर सड़कों पर आ गए। ताहिरा, जो कबाड़ का काम करती हैं, ने बताया, 'हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सात लोगों का परिवार है, और हमें रातोंरात घर छोड़ना पड़ा। पहले तो टेंट और पानी के टैंकर मिल जाते थे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं मिला।' स्थानीय एनजीओ ने खाद्य सामग्री बांटकर राहत देने की कोशिश की, लेकिन करीब 100 परिवार अभी भी खुले आसमान के नीचे हैं।

बदरपुर और विश्वकर्मा कॉलोनी में हालात बदतर बदरपुर की विश्वकर्मा कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। लोग सड़क किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। डीडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया, और एनडीआरएफ के जवान राहत कार्य में जुटे हैं। मंगलवार शाम को पानी का स्तर अचानक बढ़ने से स्थिति और बिगड़ गई। एनएच-24 के पास यमुना का पानी सड़कों तक पहुंच गया है, जिससे आवागमन ठप हो गया है।

पुराना उस्मानपुर और गरही मेंडु में पशु-पक्षी भी प्रभावित पुराना उस्मानपुर और गरही मेंडु गांवों में यमुना का पानी घरों में घुस गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि दो दिन पहले ही निकासी का आदेश मिला था, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई घरों में सामान छूट गया। एक निवासी ने कहा, 'हमारे गांव में करीब 2,500 लोग और उनके पशु रहते हैं। सभी पशुओं को समय रहते बचा लिया गया, लेकिन घरों में पानी भर गया है।' राहत शिविर लगाए गए हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी साफ दिख रही है।

रेल और सड़क यातायात पर असर लोहे के पुल पर यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण सुबह 6:30 बजे से रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। ट्रेनों को नई दिल्ली के रास्ते डायवर्ट किया जा रहा है। आईटीओ बैराज के पास जलस्तर के बढ़ने से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है।

राहत कार्य और चुनौतियां मयूर विहार फेज-1 और यमुना खादर में राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि मदद समय पर नहीं पहुंच रही। पहले की तरह पानी के टैंकर और अन्य सुविधाएं इस बार उपलब्ध नहीं हैं। एनडीआरएफ ने अब तक 5 लोगों को रेस्क्यू किया और सैकड़ों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन बेघर हुए परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

क्या है आगे की चुनौती? यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है, और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार और एनडीआरएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। स्थानीय निवासियों की मांग है कि सरकार टेंट, पानी, और भोजन की व्यवस्था जल्द से जल्द करे, ताकि इस संकट से उबरा जा सके।