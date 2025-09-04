delhi Yamuna flood situation ground report imd alert faridabad ghaziabad noida people homeless दिल्ली में यमुना की बाढ़ के बाद कहां कैसे हालात? ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए पूरी बात, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में यमुना की बाढ़ के बाद कहां कैसे हालात? ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए पूरी बात

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें भोजन व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि निजी बोट संचालक मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 06:18 AM
यमुना के लगातार बढ़ते जल स्तर ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। घरों में पानी भरने से सामान बह गया है। इससे लोगों को भोजन-पानी की दिक्कत भी होने लगी है। आलम यह है कि लोगों की विवशता का फायदा निजी बोट संचालक उठाने लगे हैं। वे दो सौ रुपये लेकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। बुधवार को हिन्दुस्तान टीम ने राजधानी के अलग-अलग इलाकों का जायजा लिया। पेश है रिपोर्ट....

कश्मीरी गेट मोनेस्ट्री: 1600 कर्मचारी प्रभावित

कश्मीरी गेट मोनेस्ट्री में बुधवार को यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों में पानी पहुंच गया। इससे पहले ही लोगों ने मंगलवार दोपहर तक अपनी दुकानों का सामान छतों पर रख दिया था।

कश्मीरी गेट मोनेस्ट्री में दुकानदार रणजीत ने बताया कि यहां पर 350 दुकानें हैं, जिनमें लगभग 1600 लोग काम करते हैं। बीते तीन दिनों से यमुना का जल आने के कारण कामकाज पर असर पड़ा है। ऐसे में दुकानों पर काम करने वाले प्रभावित हुए हैं। कपड़ों और अन्य सामान व वस्तुओं को पहले ही छतों पर रख दिया है। वर्ष 2023 में जुलाई महीने में आई बाढ़ के कारण दुकानदारों का बहुत नुकसान हुआ था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कश्मीरी गेट मोनेस्ट्री से सटी आवासीय क्षेत्र में 400 से अधिक लोग रहते हैं। यहां पर एक से डेढ़ फीट यमुना का पानी आने के बाद बिजली बुधवार को काट दी गई। इस कारण लोग बिना बिजली के गुजर-बसर करने को मजबूर हैं। इस कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहां पर बोट के जरिए ही लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। बोट वाले भी दो सौ रुपये से अधिक रकम मांग कर रहे हैं। इस पर स्थानीय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। कश्मीरी गेट मोनोस्ट्री के आसपास कोई राहत शिविर नहीं लगाए गए हैं।

ITO विकास मार्ग: अपने बनाए टेंट में रहने को मजबूर

अक्षरधाम से जब आईटीओ की तरफ जाते हैं तो विकास मार्ग पर जल बोर्ड के रेनीबेल के पास लोगों ने ठेले पर अपने पौधे को इकट्ठा किया हुआ है। लोग सरकारी टेंट के बजाए पन्नी के अपने बनाएं अस्थायी शिविर में रह रहे है। जब उनसे पूछा कि यहां सरकारी टेंट नहीं लगा तो बताया कि वह थोड़ी दूर है। आईटीओ पुल के पास लगाया है। इसलिए मजबूरी में हम यहां नजदीक ही अपना टेंट लगाकर रह रहे हैं। रामअवतार बताते हैं कि वह नर्सरी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पौधे डूब गए हैं। थोड़ा बहुत गमले बचा पाए हैं, जिसे सड़क किनारे रखा हुआ है।

जैतपुर खादर, बदरपुर: बच्चे, बुजुर्ग और पशुओं के साथ सड़क पर रह रहे लोग

बदरपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित जैतपुर खादर में बुधवार को लोग पुस्ता रोड पर सड़क किनारे तंबू लगाकर रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है।

मंगलवार रात अचानक इलाके में पानी भरने से आननफानन में लोग अपना जरूरी सामान, बच्चों, बुजुर्गों व मवेशियों को लेकर बाहर आए। उसके बाद से लेकर अब तक करीब 80-90 से ज्यादा परिवार बेघर होकर सड़क किनारे ही पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी उनकी सुध लेने कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा है। कुछ एनजीओ के लोग आसपास के इलाकों में खाने पीने की सामग्री वितरित करते दिखाई दिए। पीड़ितों ने बाढ़ से बचाकर लाए अपने मवेशियों को सड़क के किनारे खुले में ही बांध रखा है। उनका कहना है कि यदि घास खाने के लिए मवेशियों को खुला छोड़ेंगे तो वे दोबारा अपने ठिकाने पर जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता है।

मयूर विहार: बाढ़ के पानी में घर का सामान बहा

मयूर विहार फेज वन कट फ्लाईओवर के पास अस्थायी टेंट लगाकर बाढ़ प्रभावितों को ठहराया गया है। फ्लाईओवर के नीचे से लेकर सड़क के किनारे सैकड़ों लोग हैं। इनका बाढ़ में सब डूब गया है। वह अब इस सरकारी टेंट के भरोसे है। लोगअपने पानी व खाने के जुगाड़ में लगे है। सरकार की तरफ से खाने की गाड़ी पहुंची तो लोग बर्तनों के साथ भोजन की तरफ भागे। वहीं, जल बोर्ड के टैंकर से पानी भर रहे हैं। यहां आम तौर पर लोग फूलों की खेती, नर्सरी लगाए हुए है। बिंदू ने कहा कि हालात प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं।

उस्मानपुर गांव: पुश्ता रोड पर तिरपाल में बैठने को मजबूर हैं पीड़ित

उस्मानपुर गांव में मंगलवार देर शाम अचानक जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों लोग और पशु बाढ़ की चपेट में आ गए। बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों ने मंगलवार की शाम से ही बाहर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन शुरू कर दिया था।

बुधवार दोपहर में बाढ़ का पानी पुश्ते में जा रही पानी की पाइपलाइन को छू चुका था। स्थानीय निवासी भूपति यादव ने बताया कि उस्मानपुर गांव में 400 से अधिक परिवार रहते हैं। अधिकतम झुग्गियां पूरी तरह डूब गई हैं और मकानों के पहली मंजिल तक पानी घुस गया है। परेशानी के बावजूद प्रशासन की ओर से केवल पांच राहत शिविर लगाए गए, जो कि पर्याप्त नहीं थे। असुविधा को देखते हुए लोग पुश्ता रोड और उसकी फुटपाथ पर तिरपाल डालकर गुजारा करते नजर आए। पशुओं को भी लोगों ने डिवाइडर पर लगी ग्रिल से बांध दिया, जिसकी वजह से वाहन चालक घंटों जाम में फंस रहे हैं। अव्यवस्था को लेकर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की।

रिंग रोड/ कश्मीरी गेट: पानी घुसने से निगम बोध घाट बंद

दिल्ली के निगम बोध घाट में एक से डेढ़ फीट पानी पहुंचने के बाद बुधवार को अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। यमुना बाजार के स्थानीय निवासियों ने बताया कि निगम बोध घाट की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था।

दोपहर 12.30 बजे स्थानीय लोगों को सूचना मिली कि निगम बोध घाट में पानी भर रहा है। लोगों ने तुरंत एनडीआरएफ की टीमों को सूचना दी। स्थानीय निवासी राहुल भारद्वाज ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम को जानकारी मिलते ही वह तुरंत निगम बोध घाट पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम ने बांस के कट्टे और अन्य वस्तुएं लगाकर पानी को बंद कर दिया। अभी भी निगम बोध घाट में डेढ़ फीट पानी मौजूद है। निगमबोध घाट में पानी भरने के बाद अंतिम संस्कार पर रोक लगाई गई है। प्रशासन वहां पर व्यवस्था को बहाल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है।

गौतमबुद्ध नगर का क्या हाल?

यमुना का जलस्तर बुधवार को खतरे के निशान पर पहुंच गया। इससे डेढ़ हजार से अधिक फार्म हाउस और दर्जनों गांवों में फसलें जलमग्न हो गईं। वहीं, हिंडन का पानी डूब क्षेत्र में बने पक्के मकानों के बेहद नजदीक आ गया। जिला प्रशासन ने 60 लोगों को रायपुर में बने आश्रय स्थल में विस्थापित किया है। वहीं, यमुना पुश्ते से दो हजार से ज्यादा मवेशियों को बाहर निकाला जा चुका है।

गाजियाबाद में भी घरों में घुसा पानी

लोनी के घरों में घुसा पानी, सतर्कता बढ़ीगाजियाबाद, संवाददाता। हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी यमुना किनारे खादर क्षेत्र के खेतों और बदरपुर डूब क्षेत्र के घरों में घुस गया है। एनडीआरएफ की टीम ने लोनी के डृब क्षेत्र से 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए 12 शरण स्थल बनाकर वहां चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था की है।

फरीदाबाद में कॉलोनियां जलमग्न

फरीदाबाद में यमुना बुधवार को उफान पर रही। जलस्तर बढ़ने से दस कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। अधिकांश घरों में पानी भर गया। इस कारण 20 हजार लोग घर छोड़कर सड़क पर आ गए। यमुना में ज्यादा पानी आने से अलीपुर तिलौरी के बाद भूपानी में भी बुढ़िया नाला क्षतिग्रस्त हो गया है। जिला प्रशासन लोगों को दिनभर पानी से बाहर निकालने में लगा रहा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से बसंतपुर, ददसिया, किडावली, लालपुर गांवों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।