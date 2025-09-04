मरघट वाले हनुमान मंदिर तक पहुंची बाढ़
Delhi Yamuna Flood LIVE: पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश और पानी की अधिकता की वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इस वजह से राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यमुना बाजार से लेकर आईटीओ तक पानी ने दस्तक दे दी है। यह स्थिति शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा रही है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी से लगता है कि आने वाले घंटों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। दिल्ली बाढ़ से जुड़े बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।
दिल्ली में बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, सुबह 7 बजे 207.48 मी0 किया गया दर्ज
दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर सुबह 5 बजे जहां जल स्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया वो सुबह 7 बजे बढ़कर 207.48 मीटर हो गया। यमुना में हथिनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
दिल्ली के लोहा पुल से आया ताजा वीडियो
दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोहापुल पर यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यमुना नदी के पास निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है।
बाहरी रिंग रोड पर यातायात ठप रहा
यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद रिंग रोड पर लग रहे जाम के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कश्मीरी गेट रिंग रोड पर स्थित वासुदेव घाट पर पानी भरने के बाद आउटर रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है।
पुलिस के अनुसार, आउटर रिंग रोड पर मजनूं का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक के हिस्से में गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। वजीराबाद-सिग्नेचर ब्रिज और चांदगीराम अखाड़ा-आईपी कॉलेज रेड लाइट से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रभावित मार्गों से बचेंं। साथ ही, सड़क किनारे पार्किंग न करने की सलाह दी गई है।
निगमबोध घाट पानी में डूबा
दिल्ली का निगमबोध घाट तक यमुना बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच अलर्ट जारी है। अगर पानी और बढ़ा तो लालकिला भी इसकी चपेट में आ सकता है।
जलस्तर बढ़ना जारी, आठ हजार लोग प्रभावित
यमुना का जलस्तर अपने उफान है। बीते 24 घंटे में जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। बुधवार शाम छह बजे यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर तक पहुंच गया। सरकार की सभी टीमें हाई अलर्ट पर है।
अधिकारियों के मुताबिक, सभी संवेदनशील इलाकों मे एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक, यमुना में बढ़े जलस्तर के कारण कुल आठ हजार लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अस्थायी रूप से बनाए गए शिविरों में ठहराया गया है। बुधवार को 12 घंटे के दौरान यमुना के जलस्तर में करीब एक मीटर की बढ़ोतरी हुई। सुबह छह बजे यमुना का जलस्तर 206.50 मीटर दर्ज किया गया था जो कि शाम छह बजे बढ़कर 207.33 मीटर तक पहुंच गया था। दोपहर तीन बजे यमुना का जलस्तर 207 को पार कर गया था।
दिल्ली में यमुना की बाढ़ के बाद कहां कैसे हालात? ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए पूरी बात
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें भोजन व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि निजी बोट संचालक मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर
यमुना का स्तर 207 मीटर पर
यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंचा, जिससे बाजार और सड़कें पानी में डूब गईं। ओल्ड रेलवे ब्रिज बंद होने से यातायात प्रभावित हुआ। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन कई घरों में पानी घुस चुका है।
सरकार का अलर्ट जारी
दिल्ली सरकार ने यमुना के बढ़ते स्तर पर फ्लड अलर्ट जारी किया। हथिनीकुंड बैराज से 1.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे स्थिति बिगड़ी। निवासियों से नदी के पास न जाने की अपील की गई, और एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया।
नोएडा में भी बाढ़ का असर
दिल्ली के साथ-साथ नोएडा के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। यमुना का स्तर बढ़ने से बदरपुर खादर जैसे क्षेत्रों में हाहाकार मचा है। स्थानीय प्रशासन ने इवैक्यूएशन तेज किया, और लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
ट्रैफिक और परिवहन पर प्रभाव
कश्मीरी गेट और अन्य पुलों पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। लोग पैदल ही यमुना पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन बंद है। पुलिस ने वैकल्पिक रूट सुझाए हैं, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से रोड ब्लॉक हो गए। यात्रियों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें।
राहत कैंपों में सुविधाओं का निरीक्षण
शाहदरा जिले के डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत कैंपों का दौरा किया। यहां प्रभावितों को भोजन, पानी और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगभग 10,000 लोग इन कैंपों में शिफ्ट हो चुके हैं और स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है ताकि कोई बीमारी न फैले। स्थानीय निवासियों ने पानी की निकासी के लिए पंपों की मांग की है।
यमुना फ्लडप्लेन्स पर अतिक्रमण की समस्या उभरी
दिल्ली में यमुना के किनारों पर अवैध निर्माण और शहरीकरण के कारण बाढ़ का प्रभाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लडप्लेन्स की सुरक्षा न होने से पानी का बहाव बाधित हो रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की योजना की घोषणा की, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सालाना समस्या है।
