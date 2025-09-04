Delhi Flood LIVE: मरघट वाले हनुमान मंदिर और सचिवालय के करीब तक पहुंची बाढ़, पढ़िए ताजा अपडेट्स delhi yamuna flood River reaches record levels live news updates weather imd alert - ncr news
Hindi NewsएनसीआरDelhi Flood LIVE: मरघट वाले हनुमान मंदिर और सचिवालय के करीब तक पहुंची बाढ़, पढ़िए ताजा अपडेट्स
Delhi Yamuna Flood Live Update: यमुना का जलस्तर ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 207.41 मीटर तक पहुंचा, जो 63 सालों में तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जो पहले ही पार हो चुका है।

Anubhav Shakya| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Thu, 04 Sep 2025 07:23 AM
Delhi Yamuna Flood LIVE: पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश और पानी की अधिकता की वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इस वजह से राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यमुना बाजार से लेकर आईटीओ तक पानी ने दस्तक दे दी है। यह स्थिति शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा रही है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी से लगता है कि आने वाले घंटों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। दिल्ली बाढ़ से जुड़े बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

4 Sept 2025, 07:23:15 AM IST

मरघट वाले हनुमान मंदिर तक पहुंची बाढ़

दिल्ली में मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर तक यमुना नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं दिल्ली के सचिवालय फ्लाईओवर तक भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है।

4 Sept 2025, 07:16:21 AM IST

दिल्ली में बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, सुबह 7 बजे 207.48 मी0 किया गया दर्ज

दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर सुबह 5 बजे जहां जल स्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया वो सुबह 7 बजे बढ़कर 207.48 मीटर हो गया। यमुना में हथिनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

4 Sept 2025, 06:54:03 AM IST

दिल्ली के लोहा पुल से आया ताजा वीडियो

दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोहापुल पर यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यमुना नदी के पास निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है।

4 Sept 2025, 06:49:50 AM IST

बाहरी रिंग रोड पर यातायात ठप रहा

यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद रिंग रोड पर लग रहे जाम के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कश्मीरी गेट रिंग रोड पर स्थित वासुदेव घाट पर पानी भरने के बाद आउटर रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है।

पुलिस के अनुसार, आउटर रिंग रोड पर मजनूं का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक के हिस्से में गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। वजीराबाद-सिग्नेचर ब्रिज और चांदगीराम अखाड़ा-आईपी कॉलेज रेड लाइट से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रभावित मार्गों से बचेंं। साथ ही, सड़क किनारे पार्किंग न करने की सलाह दी गई है।

4 Sept 2025, 06:45:52 AM IST

निगमबोध घाट पानी में डूबा

दिल्ली का निगमबोध घाट तक यमुना बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच अलर्ट जारी है। अगर पानी और बढ़ा तो लालकिला भी इसकी चपेट में आ सकता है।

4 Sept 2025, 06:23:48 AM IST

जलस्तर बढ़ना जारी, आठ हजार लोग प्रभावित

यमुना का जलस्तर अपने उफान है। बीते 24 घंटे में जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। बुधवार शाम छह बजे यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर तक पहुंच गया। सरकार की सभी टीमें हाई अलर्ट पर है।

अधिकारियों के मुताबिक, सभी संवेदनशील इलाकों मे एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक, यमुना में बढ़े जलस्तर के कारण कुल आठ हजार लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अस्थायी रूप से बनाए गए शिविरों में ठहराया गया है। बुधवार को 12 घंटे के दौरान यमुना के जलस्तर में करीब एक मीटर की बढ़ोतरी हुई। सुबह छह बजे यमुना का जलस्तर 206.50 मीटर दर्ज किया गया था जो कि शाम छह बजे बढ़कर 207.33 मीटर तक पहुंच गया था। दोपहर तीन बजे यमुना का जलस्तर 207 को पार कर गया था।

4 Sept 2025, 06:19:42 AM IST

दिल्ली में यमुना की बाढ़ के बाद कहां कैसे हालात? ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए पूरी बात

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें भोजन व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि निजी बोट संचालक मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर

4 Sept 2025, 06:07:51 AM IST

यमुना का स्तर 207 मीटर पर

यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंचा, जिससे बाजार और सड़कें पानी में डूब गईं। ओल्ड रेलवे ब्रिज बंद होने से यातायात प्रभावित हुआ। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन कई घरों में पानी घुस चुका है।

4 Sept 2025, 06:07:51 AM IST

सरकार का अलर्ट जारी

दिल्ली सरकार ने यमुना के बढ़ते स्तर पर फ्लड अलर्ट जारी किया। हथिनीकुंड बैराज से 1.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे स्थिति बिगड़ी। निवासियों से नदी के पास न जाने की अपील की गई, और एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया।

4 Sept 2025, 06:07:51 AM IST

नोएडा में भी बाढ़ का असर

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। यमुना का स्तर बढ़ने से बदरपुर खादर जैसे क्षेत्रों में हाहाकार मचा है। स्थानीय प्रशासन ने इवैक्यूएशन तेज किया, और लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

4 Sept 2025, 06:07:52 AM IST

ट्रैफिक और परिवहन पर प्रभाव

कश्मीरी गेट और अन्य पुलों पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। लोग पैदल ही यमुना पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन बंद है। पुलिस ने वैकल्पिक रूट सुझाए हैं, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से रोड ब्लॉक हो गए। यात्रियों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें।

4 Sept 2025, 06:07:52 AM IST

राहत कैंपों में सुविधाओं का निरीक्षण

शाहदरा जिले के डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत कैंपों का दौरा किया। यहां प्रभावितों को भोजन, पानी और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगभग 10,000 लोग इन कैंपों में शिफ्ट हो चुके हैं और स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है ताकि कोई बीमारी न फैले। स्थानीय निवासियों ने पानी की निकासी के लिए पंपों की मांग की है।

4 Sept 2025, 06:07:52 AM IST

यमुना फ्लडप्लेन्स पर अतिक्रमण की समस्या उभरी

दिल्ली में यमुना के किनारों पर अवैध निर्माण और शहरीकरण के कारण बाढ़ का प्रभाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लडप्लेन्स की सुरक्षा न होने से पानी का बहाव बाधित हो रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की योजना की घोषणा की, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सालाना समस्या है।

