delhi Yamuna flood relief camps Mayur Vihar Phase 1 flooded जिन्हें बाढ़ से बचाना था वो कैंप ही डूब गए, दिल्ली में उफनती यमुना डरा रही, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi Yamuna flood relief camps Mayur Vihar Phase 1 flooded

जिन्हें बाढ़ से बचाना था वो कैंप ही डूब गए, दिल्ली में उफनती यमुना डरा रही

दिल्ली में भारी बारिश और यमुना में आए उफान के कारण हालात गंभीर हो गए हैं, यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से कई राहत शिविर भी डूब गए हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 07:07 AM
share Share
Follow Us on
जिन्हें बाढ़ से बचाना था वो कैंप ही डूब गए, दिल्ली में उफनती यमुना डरा रही

दिल्ली में यमुना नदी का उफान थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने राजधानी को जलमग्न कर दिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिन राहत शिविरों में बाढ़ प्रभावित लोगों को शरण दी गई थी, वे भी अब पानी में डूब गए हैं। मयूर विहार फेज-1, यमुना बाजार और नजफगढ़ जैसे इलाकों में सड़कें नदियों में बदल गई हैं और लोग अपने सामान और जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं।

यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, 3 सितंबर 2025 को यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर तक पहुंच गया, जो 2013 के रिकॉर्ड को पार कर चुका है। खतरे का निशान 205.33 मीटर होने के बावजूद, नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले 24-48 घंटों में जलस्तर और ऊंचा हो सकता है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। हथिनीकुंड और वजीराबाद बैराज से हर घंटे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसने दिल्ली के निचले इलाकों को संकट में डाल दिया है।

राहत शिविरों का हाल: 'बचाने वाले' ही बाढ़ की चपेट में

मयूर विहार फेज-1 और यमुना खादर में बनाए गए राहत शिविर, जो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आश्रय का सहारा थे, अब खुद पानी में डूब चुके हैं। यमुना बाजार के पास बने कुछ शिविरों में पानी घुसने से प्रशासन को लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। प्रभावित लोग शिकायत कर रहे हैं कि इन शिविरों में बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, भोजन और शौचालय की कमी है।

लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा

बुराड़ी पुश्ते पर बने इस राहत शिविर में करीब दो सौ लोगों ने शरण ली हुई है। ये सभी यमुना के डूब क्षेत्र में सब्जी-फूल आदि की खेती करते हैं। दिनभर ये लोग अपनी गृहस्थी का सामान बचाने के लिए दौड़-धूप करते रहे। फिर रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर आगे की योजना के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए। राहत शिविर में मिले याकूब ने बताया कि वह भी मंगलवार से यहां रह रहे हैं। वह कहते हैं कि यहां शरण लेने वाले किसान दिनभर कड़ी मेहनत करने के बाद आठ बजे रात तक सो जाते हैं। लेकिन पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है।

अभी रात को सिर्फ तीन रोटी और सोयाबीन की सब्जी मिली है। अब पेट नहीं भरा है तो नींद भी नहीं आ रही है। एक तरफ कुछ लोग ताश खेलकर समय बिताते हुए भी दिखाई दिए। एक अन्य किसान शकील ने बताया कि पंखा नहीं लगा है और मच्छर बहुत काट रहे हैं। इसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है। वहीं, राहत शिविर के एक हिस्से में महिलाओं ने अपनी गृहस्थी बसाई हुई है। वे अपनी चर्चा में व्यस्त दिखाई दे रही थीं। यास्मीन नाम की महिला ने बताया कि अब बाढ़ खत्म होने के बाद उन्हें नए सिरे से गृहस्थी बसानी पड़ेगी। महिलाओं ने छोटे बच्चों के लिए दूध की भी व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन इस मांग की ओर तत्काल ध्यान दे। राहत शिविर में कई तरह की परेशानियां हैं।

राहत शिविर में मच्छर काट रहे, फॉगिंग बेअसर

यमुना का जल खेतों में पहुंचने के कारण यहां रहने वाले किसान पुश्ते पर बनाए गए राहत शिविरों में पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ राहत शिविर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मच्छर काटने से लोगों की नींद गायब हो गई है। पप्पू भी एक शिविर में परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं। पप्पू ने बताया कि वे लोग 20 साल से किराए पर खेत लेकर सब्जियां उगाते हैं। हालांकि, बाढ़ की वजह से सारी फसल बरबाद हो गई है। शफीक ने बताया कि रात को फॉगिंग की गई थी, लेकिन वह भी बेअसर है। हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है।

बचाव कार्यों में तेजी, लेकिन चुनौतियां बरकरार

दिल्ली प्रशासन और एनडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। नावों के जरिए यमुना बाजार, मजनू का टीला, और झरोड़ा कलां जैसे इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक अलर्ट जारी किए हैं, क्योंकि पुराने लोहे के पुल और आउटर रिंग रोड पर यातायात पूरी तरह ठप है। हालांकि, भारी बारिश और जलजमाव ने बचाव कार्यों को मुश्किल बना दिया है।

प्रभावित इलाकों में घर डूबे, सड़कें बनीं दरिया

यमुना बाजार, मयूर विहार, नजफगढ़, कश्मीरी गेट, और वासुदेव घाट जैसे निचले इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। मजनू का टीला के बाजार और आसपास की कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हैं। लोग कमर तक पानी में चलकर सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाती हैं कि सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, और यातायात पूरी तरह ठप है।