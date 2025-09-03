Delhi Yamuna flood, people forced to leave their homes know big updates दिल्ली में आ गई बाढ़, यमुना के किनारे रहने वाले घर छोड़ने को मजबूर; जानिए कहां कैसे हालात, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Yamuna flood, people forced to leave their homes know big updates

दिल्ली में आ गई बाढ़, यमुना के किनारे रहने वाले घर छोड़ने को मजबूर; जानिए कहां कैसे हालात

Delhi Flood: यमुना में बाढ़ का अलर्ट आते ही यमुना बाजार के लोगों को दोबारा वर्ष 2023 जुलाई के दिन याद आ गए। मंगलवार सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में लोग शिविरों में पहुंचना शुरू हो गए।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 05:28 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में आ गई बाढ़, यमुना के किनारे रहने वाले घर छोड़ने को मजबूर; जानिए कहां कैसे हालात

दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना का जल इसके आसपास के निचले इलाकों और कॉलोनियों में पहुंचना शुरू हो गया है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए अतिरिक्त पानी की वजह से यमुना का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने बाढ़ संभावित निचले इलाकों का खाली कराना शुरू कर दिया है। वहीं, यमुना का जल पहुंचने से यमुना बाजार, मयूर विहार खादर क्षेत्र समेत कई इलाकों से लोगों ने सामान लेकर खुद घर छोड़ दिया है। लोहे के पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हिन्दुस्तान टीम ने मंगलवार को प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का हाल जाना। पेश है रिपोर्ट ...

1. यमुना बाजार: घरों में पानी घुसने के बाद शिविर में पहुंचे सैकड़ों लोग

यहां घरों के अंदर साढ़े तीन फीट से अधिक पानी आ गया। इस दौरान लोग अपना कीमती और जरूरी सामान और वस्तुओं को लेकर शिविरों में जाना शुरू हो गए। यमुना बाजार निवासी प्रभु ने बताया कि बाढ़ का अलर्ट मिलते ही कई लोग सोमवार रात से ही घरों से निकलना शुरू हो गए थे। कुछ अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, जबकि लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन व अन्य विभागों ने शिविरों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया।

यमुना बाजार के निवासी राजकुमार ने बताया कि हमारी मांग है कि बारिश के मौसम में यहां के निवासियों को पक्के स्थानों व शिविरों में पहुंचाया जाए। वर्ष 2023 में राज्य सरकार के स्कूल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। मनीष ने कहा कि यमुना बाजार में तीन हजार से अधिक लोग रहते हैं। सुबह 11 बजे तक एक हजार से अधिक लोग शिविरों में पहुंच चुके थे। टेंट में लगे शिविरों में लोगों के लिए भोजन,पीने के पानी की व्यवस्था प्रशासन करे।

2. कश्मीरी गेट मॉनेस्ट्री: सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

कश्मीरी गेट मॉनेस्ट्री में मंगलवार को अफरा-तफरी का माहौल नजर आया। यमुना बाजार से पहले कश्मीरी गेट मॉनेस्ट्री है। बाढ़ के संकेत मिलते ही मॉनेस्ट्री के कई दुकानदारों ने सोमवार रात से ही अपने कपड़ों और अन्य जरूरी वस्तुओं को पैक करना शुरू कर दिया था। मंगलवार सुबह से काफी दुकानदार अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंच गए।

स्थानीय निवासी अंकुर ने बताया कि मॉनेस्ट्री में बाढ़ का पानी मंगलवार को पहुंच गया। पिछली बार 2023 में जब बाढ़ आई थी तब यहां का मंजर बेहद भयावह था। मॉनेस्ट्री के अंदर व बाहर हर तरफ कीचड़ फैल गया था।

3. आईटीओ: टेंट तैयार, मचान पर झुग्गियां बनाईं

आईटीओ स्थित डूब क्षेत्र में कई सारी झुग्गियां हैं। यहां यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए पहले ही सरकार की तरफ से सड़क के पास टेंट लगा दिए गए हैं। हालांकि, अभी निचले इलाकों में पानी नहीं पहुंचा है, लिहाजा काफी संख्या में झुग्गीवासी अभी नीचे ही बसेरा बनाए हुए हैं। प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए सभी को सड़क किनारे बनाए गए टेंट में आसरा लेने को कह दिया है। हर परिवार को एक टेंट अलॉट किया जा रहा है। डूब क्षेत्र में अभी भी काफी लोग रह रहे हैं। कई लोगों ने पानी से बचने के लिए पहले ही मचान पर अपनी झुग्गी बना रखी है।

टेकचंद भी अपने परिवार के साथ टेंट में जाने की तैयारी करते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था कि अब जब तक पानी हमारी झुग्गियों से उतरेगा नहीं, तब तक ऊपर टेंट में ही रहेंगे। ऐसे में सारा जरूरी सामान लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तैयार टेंट के अलावा स्थानीय प्रशासन साफ पीने के पानी से लेकर सैनिटेशन की भी व्यवस्था कर रहा है। यहां तक कि हर टेंट वाले क्लस्टर के साथ ही एक मेडिकल सेवा भी स्थापित की जा रही है ताकि लोगों के बीमार होने पर उनका तुरंत उपचार किया जा सके।

4. ‘हमें हर साल यह दुश्वारी झेलनी पड़ती है’

झुग्गी में रहने वाली विमला देवी का कहना है कि बाढ़ का हर साल का आना है। हर साल हम लोगों को यह दुश्वारी झेलनी पड़ती है। ऐसे में हमने पहले ही तैयारी कर रखी थी और मचान पर झुग्गी बना ली थी, ताकि पानी आए तो हमारा सामान खराब न हो। हालांकि, प्रशासन ने पहले ही बंदोबस्त कर दिया है और ऊपर सड़क किनारे टेंट लगाए गए हैं। विमला ने कहा कि उनका परिवार और बाकी लोग शाम तक टेंट में चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इलाके के कुछ लोग पहले ही यहां से टेंट में जा चुके हैं।

5. शास्त्री पार्क: लालटेन और मोमबत्ती का सहारा, तिरपाल में गुजारा

मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग तिरपाल डालकर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। यहां सबसे बड़ी समस्या शौचालय की थी। यहां केवल एक शौचालय है, जो लोगों की संख्या के हिसाब से नाकाफी साबित हो रहा है। यहां मौजूद कुरेशा ने बताया कि सुबह से लाइन लगानी पड़ती है। बच्चे और बुजुर्ग बहुत परेशान होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव है। बाढ़ के पानी में मच्छर और गंदगी से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लेकिन अभी तक कोई मेडिकल कैंप भी नहीं लगाया गया। एक बुजुर्ग मोहम्मद मुर्शीद ने बताया कि बुखार और खांसी फैल रही है, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर तक मौजूद नहीं है।

बिजली की सुविधा पूरी तरह ठप है। रात में लोग लालटेन और मोमबत्ती के सहारे गुजारा कर रहे हैं। उमस और गर्मी के बीच हाथ के पंखे से हवा करनी पड़ रही है। मेघू सैफी ने बताया कि बिजली नहीं होने से मोबाइल चार्ज तक नहीं कर पा रहे। बच्चों को सही से नींद नहीं आती।

6. मयूर विहार फेज-1: ट्रैक्टर-रिक्शों में भरा घरेलू सामान

लोग अपने पशुओं व उनके चारे को भी बाहर लेकर आ रहे हैं। नर्सरी का काम करने वाले लोगों का कहना है कि इस बार भी वर्ष 2023 की तरह सभी पौधे मर गए हैं। काम काफी प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा असर आजीविका पर पड़ रहा है। कुछ लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे तो अन्य लोगों ने प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में डेरा डाल लिया है। बीमारियों से बचाव के लिए मेडिकल कैंप की सुविधा भी मौजूद है जहां डॉक्टर मदद कर रहे हैं।

7. बुराड़ी खादर: फसल चौपट, सामान नावों में लादकर निकले

बुराड़ी खादर में बसे किसानों को सबसे पहले समस्या का सामना करना पड़ा। यमुना के किनारे स्थित खेतों में रविवार शाम से पानी भरना शुरू होने लगा था। यहां रहने वाले किसानों को जलस्तर गिरने की उम्मीद थी। किसान रईस ने बताया कि वे लोग किराए पर खेत लेकर सब्जियों की खेती करते हैं। अभी भी फसल थी और सोमवार शाम तक जलस्तर भी कम था। लेकिन रात भर में खेत जलमग्न हो गए और झोपड़ियां डूबने लगीं।

जिला प्रशासन ने नावों की सहायता से बचाव अभियान चलाकर 40 लोगों को निकाला। खादर में रहने वाले लोग अपने साथ घर का सामान लेकर नावों पर लादकर लाने में सफल हो गए। एक अन्य किसान इस्लाम ने कहा कि अब पुश्ते पर गुजारा करने को मजबूर हैं। वह कहते हैं कि वर्ष 2023 में सबसे अधिक नुकसान हुआ था। दरअसल तब जुलाई में बाढ़ आ गई थी और फसल भी तैयार नहीं हुई थी और बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और लागत निकल गई है।

8. नजफगढ़: नहर टूटने से पानी भरा,दो हजार लोग स्कूल में रह रहे

हरियाणा से नहर टूटने के चलते नजफगढ़, झडौदा, जफरपुर, ढासा और बक्करगढ़ गांव के खेतों और घरों में पानी भर गया। मंगलवार को झड़ौदा गांव में पानी भरने से करीब दो हजार लोग फंस गए। उन्हें बचाकर सुरक्षित निगम स्कूल में पहुंचाया गया। ज्वार, चारा और धान की फसल से भरे खेतों में पानी भरने से फसल के खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। ढासा गांव के रहने वाले प्रवीण डागर ने बताया कि लगातार बारिश के चलते पहले ही नहर ओवरफ्लो चल रही थी, जिसके चलते खेतों में पानी जा रहा था। लेकिन नहर के तटबंध टूटने के चलते सारा पानी गांव के घरों में घुस गया है। घरों में पानी आने के चलते लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं।

नजफगढ़ से निगम पार्षद अमित खड़खड़ी का कहना है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों के अधिकारी लोगों की मदद के लिए मौके पर मौजूद हैं।

9. लोनी/गाजियाबाद: मवेशियों सहित पुश्ते पर शरण ली

यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचने से लोनी का डूब क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों ने अपने मवेशियों सहित पुश्ते पर शरण ली है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार तटबंध का मौका मुआयना कर रही। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 12 शरण स्थल बनाए गए। जिला प्रशासन ने गांवों में उद्घोषणा कराकर यमुना नदी से दूर रहने और सतर्क रहने की अपील की है।

10. फरीदाबाद: घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं यमुना किनारे वाले

ताजेवाला बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से सोमवार के मुकाबले यमुना में करीब एक फीट जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बावजूद यमुना की तलहटी की कॉलोनियों में बसे लोग घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सिंचाई विभाग के एसडीओ अरविंद शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने यमुना नदी के तटवर्ती 27 गांवों को संवेदनशील घोषित किया है। इन सभी गांवों में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ग्राम सचिव, सरपंच, पटवारी तथा बीडीपीओ स्तर के अधिकारियों की ड्युटी लगाई गई है। इस बीच, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त राजेश कुमार और नवीन नगर पुलिस चौकी प्रभारी रमेश कुमार बसंतपुर की कॉलोनियों में पानी में घुसकर लोगों को बाहर निकालने में जुटे हुए थे, लेकिन लोगों ने घरों के दरवाजे ही नहीं खोले।

11. गौतमबुद्ध नगर में कई फार्महाउस डूबे

गौतमबुद्ध नगर जिले में डूब क्षेत्र के 200 से अधिक फार्महाउस में दस फीट तक पानी भर गया। इससे यहां काम करने वाले करीब 300 परिवार सड़कों पर आ गए। सेक्टर-143 पुश्ते के पास हिंडन का पानी डूब क्षेत्र में बने घरों के काफी नजदीक पहुंच गया है। जेवर के दर्जनों गांवों की फसलें जलमग्न हो गईं। सदर तहसीलदार के मुताबिक, 100 परिवारों को सेक्टर-135 के बारात घर में बने राहत शिविर में पहुंचाया गया है।