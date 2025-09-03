हरियाणा के बहादुरगढ़ में टूटा बांध, दिल्ली के इन गांवों में बढ़ी मुसीबत; भरा पानी

हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित मंगेशपुर नाले का 50 फुट ऊंचा बांध टूट गया है। इससे दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। दिल्ली के नजफगढ़ के गीतांजलि एनक्लेव और एक्सटेंशन के सैंकड़ों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं।

हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित मंगेशपुर नाले का 50 फुट ऊंचा बांध टूट गया। इस बांध के टूटने से दिल्ली के कुछ हिस्सों गांवों में पानी भर गया है। झड़ौदा कलां स्थित गीतांजलि एन्क्लेव में लगभग पांच फुट पानी भरा है। अचानक पानी आने से लोग घरों और खेतों में फंस गए। बताया जाता है कि बुधवार को सुबह होते-होते इस जलभराव ने सीमा से लगने वाले इलाके से लगते सभी गांवों को अपनी चपेट में ले लिया।

कई इलाके प्रभावित

बताया जाता है कि नजफगढ़, झड़ौदा, जाफरपुर कलां, ढासा और बक्करगढ़ गांव के लोगों बाबा हरिदास मंदिर और झारोदा स्थित एक एमसीडी स्कूल में अस्थायी आश्रयों में रखा गया है। लोगों के खाने, रहने और जनसुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। ढांसा गांव के बच्चन सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने करीब दो हजार से ज्यादा लोगों को देर रात तक जलभराव वाले इलाकों में से बाहर निकाला है।

गीतांजलि एनक्लेव और एक्सटेंशन में बढ़ी मुसीबत दिल्ली के नजफगढ़ के गीतांजलि एनक्लेव और एक्सटेंशन के सैंकड़ों निवासी राहत शिविर में गुजार रहे हैं। दिल्ली की यह कॉलोनी हरियाणा के बॉर्डर से लगती है। मुंगेशपुर के नाला टूटने के कारण इस कॉलोनी में बहुत अधिक पानी पहुंच गया है। लोगों के कमर से ऊपर तक पानी आने के बाद दो दिनों के दौरान इस कॉलोनी से सैंकड़ों लोगों को राहत शिविर पहुंचाया गया।

लोगों को पहुंचाई जा रही मदद नजफगढ़ के झरोड़ा गांव के निगम प्राथमिक विद्यालय में राहत शिविर लगाकर यहां पर कॉलोनी के निवासियों को ठहराया गया है। अब यहां पर एक हजार से अधिक लोग रह रहे हैं। उन्हें स्थानीय प्रशासन और विभाग आवश्यक वस्तुओं को मुहैया करा रहे हैं। गुरुवार को दिन भर राहत कार्य जारी रहा। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, नजफगढ़ के पार्षद अमित खरखड़ी के साथ मंगलवार को यहां पर पहुंच कर जायजा लिया।

बांध की 75 फीसदी मरम्मत बुधवार को दिन भर गीतांजलि एनक्लेव और एक्सटेंशन कॉलोनी के लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। पार्षद अमित खरखड़ी ने बताया कि यह कॉलोनी हरियाणा के बॉर्डर से लगती है। मुंगेशपुर के नाला टूटने के कारण इस कॉलोनी में पानी भर गया। इस नाले के मरम्मत कार्य हरियाणा सरकार करवा रही है। बुधवार को 75 फीसदी तक नाले का मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि, पानी के उतरने में दो दिनों से अधिक तक का समय लग सकता है।