दिल्ली में बाढ़ का संकट, ट्रेनों से लेकर बसें प्रभावित; यात्री हो रहे परेशान

दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से ट्रेनों और बसों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है, 54 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और हिमाचल-उत्तराखंड समेत कई राज्यों की बस सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 07:52 AM
यमुना में बढ़े जलस्तर का असर अब ट्रेन परिचालन सेवाओं पर दिखने लगा है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद पुराने लोहे के पुल से ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया है। इस कारण 138 ट्रेन के परिचालन सेवा पर असर पड़ा है। इसमें 54 ट्रेन रद्द कर दी गई है। इसमें ज्यादातर यूपी, हरियाणा व पंजाब के बीच छोटी दूरी की ट्रेन शामिल है।

उत्तर रेलवे के मुताबिक, पुराने लोहे के पुल को बंद करने के कारण 54 ट्रेन को रद्द करने के अलावा 43 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। वहीं, 20 को शॉर्ट रूट पर चलाया गया है। इसके अलावा 21 को अपने गंतव्य से पहले सेवाएं खत्म कर दी गई है। जिन ट्रेन को रद्द किया गया है, उसमें ज्यादातर ट्रेन दिल्ली-गाजियाबाद, दिल्ली-साहिबाबाद, दिल्ली-पानीपत, शकूरबस्ती से पलवल, अंबाला कैंट से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से दिल्ली, दिल्ली-शामली, दिल्ली-सहारनपुर समेत अन्य ट्रेन हैं।

इन ट्रेन को किया गया डायवर्ट

दिल्ली से चलने वाली जम्मूतवी-संभलपुर जंक्शन को सब्जी मंडी नई दिल्ली गाजियाबाद से होकर चलेगी। इसी तरह दिल्ली जंक्शन से कोटद्वार जन शताब्दी को डायवर्ट किया गया है। मथुरा जंक्शन से गाजियाबाद को हजरत निजामुद्दीन से साहिबाबाद डायवर्ट किया गया है। दिल्ली जंक्शन से टुंडला, अमृतसर से जयनगर हमसफर को भी डायवर्ट किया गया है।

पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बस सेवाएं प्रभावित

पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से दिल्ली से इन राज्यों के बीच चलने वाली बस सेवा भी प्रभावित हुई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट और आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर बसों की संख्या कम हो गई है।

इसकी वजह से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन राज्यों के विभिन्न शहरों के लिए सफर करने वाले यात्रियों की ओर से पूछताछ केंद्रों व हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल की संख्या बढ़ गई है। बीते दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे कई मार्ग बंद हो गए हैं। शिमला के ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन ने सड़क मार्गों को रोक दिया है। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन के कारण बंद हैं। इससे दिल्ली से हिमाचल और उत्तराखंड की जाने वाली बसें प्रभावित हुई हैं।