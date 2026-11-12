यमुना में मरी मछलियां मिलाईं जा रहीं? छठ से पहले दिल्ली में बवाल; BJP-AAP में जुबानी जंग तेज
छठ महापर्व से पहले दिल्ली की राजनीति में यमुना की चर्चा बहुत जोरों से है। दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि आप यमुना में मरी हुई मछलियां मिला रही है। इस पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की तरफ से जवाब आया है।
छठ महापर्व से पहले दिल्ली की राजनीति में यमुना की चर्चा बहुत जोरों से है। भाजपा नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने गंभीर आरोप लगाया है कि आप यमुना में मरी हुई मछलियां मिला रही है। प्रवेश वर्मा ने सीधे केजरीवाल का नाम लेकर निशाना साधा है। इस पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की तरफ से जवाब आया है। उन्होंने इसे भाजपा का झूठा नैरेटिव करार देते हुए कहा प्रवेश वर्मा बौखलाए हुए हैं। उन्होंने पूछा- मंत्री बताएं हम हजारों मरी हुई मछलियां कहां से लाएंगे और फिर कैसे यमुना में डालेंगे?
केजरीवाल अपनी ओछी राजनीति पर आ चुके हैं
प्रवेश वर्मा ने मीडिया से कहा- यमुना में फेरी चलना जैसे ही शुरू हुई उसके एक दिन बाद डिपार्टमेंट ने बताया कि वहां कुछ लोग मरी हुई मछलियां डाल रहे हैं। ये लोग छठ पर्व का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। माताएं-बहनें जो वहां पर अर्घ्य देंगी, वहां पानी में खड़ीं रहेंगी, उसे खराब करने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी ओछी राजनीति पर आ चुके हैं। हमारे विभाग ने कहा है कि आप एफआईआर दर्ज कराएं। विभाग इसकी जांच करेगा कि ये कौन लोग हैं। इनका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से क्या कनेक्शन है, इसका पता चल जाएगा।
प्रवेश वर्मा बौखलाए हुए हैं- सौरभ भारद्वाज
इस पूरे मामले पर दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया में दिए बयान का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा- "प्रदूषण के कारण यमुना में हजारों मछलियों की मौत हो गई है। प्रवेश वर्मा काफी बौखलाए हुए हैं क्योंकि साफ यमुना का उनका झूठा नैरेटिव (दावा) बेनकाब हो गया है।"
मरी मछलियां मिलाने पर आप- सीसीटीवी दिखाओ
मीडिया से बात करते हुए कहा- प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने मरी हुई मछलियां डाल दीं। अरे हम कहीं से तो लाएंगे ही। हजारों मरी मछलियां खरीदने के लिए तो मुझे समंदर में जाना होगा। या दिल्ली के किसी बाजार से हजारों मछलियां आएंगी। वो मछलियां कहीं तो नदी में डाली जाएंगी। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगें है, निकालकर दिखाओ।
आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल से एक अन्य वीडियो भी शेयर की गई है। इसको शेयर करते हुए आप ने लिखा- “स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के क्रूज कार्यक्रम की तैयारियों के लिए यमुना में केमिकल डाले गए, जिससे लाखों मछलियों की मौत हो गई। जब यह पानी मछलियों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो क्या इंसानों के लिए सुरक्षित है?”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें