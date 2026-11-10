दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा, यमुना में क्रूज चलते होते ही CM रेखा गुप्ता ने छठ को लेकर कर दिया एक और वादा
यमुना क्रूज के उद्घाटन समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछली सरकार एक झोला लेकर घूमती थीं जिसमें काफी सारे पत्थर होते थे। किसी में मोदी सरकार उन्हें काम नहीं करने देती थ किसी में उपराज्यपाल रुकावट करते थे और इन पत्तथरों को वे लोगों पर मारते थे।
छठ से पहले दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को यमुना क्रूज सेवा का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार को आयोजित एक कायर्क्रम में इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से एक बड़ा वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार छठ का आयोजन पिछले साल से भी भव्य होगा। उन्होंने क्रूज सेवा और यमुना की सफाई को लेकर पिछली केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साधा।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पिछली सरकार एक झोला लेकर घूमती थीं जिसमें काफी सारे पत्थर होते थे। वे पत्थर था झूठे आरोपों और प्रपंचों का। किसी में मोदी सरकार उन्हें काम नहीं करने देती थ किसी में उपराज्यपाल रुकावट करते थे और इन पत्तथरों को वे लोगों पर मारते थे। हमारी सरकार को 21 महीने ही हुए हैं लेकिन अब हर विभाग में काम हो रहे हैं।
पहले ही साल में भव्य कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कहा, युमना जी में लोग जाने के लिए तरसजाते थे। छठी मैया की पूजा करने के लिए घाट पर नहीं जाने दिया जाता था। केस लगा दिया गयाा। लेकिन आपकी एक वोट की ताकत के बाद आपकी कमल की सरकार ने पहले ही साल छठ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं की इस साल छठ का पिछले साल से भी ज्यादा भव्य आयोजन होगा।
इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि छठ पूजा के लिए मुनक नहर के किनारे तैयार किए जा रहे 11 किलोमीटर लंबे घाट का उद्घाटन 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, आउटर रिंग रोड से इंदरलोक तक फैला यह घाट दिल्ली का सबसे लंबा घाट बताया जा रहा है। पूजा-अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इसके दोनों तरफ सीढ़ियां और कंक्रीट की सड़क होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नवीन सिंगलपुर गांव के निकट आयोजित कार्यक्रम में इस घाट का उद्घाटन करेंगे।
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अदिति शर्मा
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