यमुना के पानी में घुला दवाओं और कीटनाशकों का जहर, DU की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
‘जर्नल ऑफ हैजार्डस मैटेरियल्स एडवांसेज’ में प्रकाशित इस स्डटडी के लिए एक्सपर्ट्स ने पल्ला से असगरपुर जागीर तक करीब 48.8 किलोमीटर के दायरे में कृषि, रिहायशी, औद्योगिक, जंगल और मनोरंजन क्षेत्रों समेत कुल आठ स्थानों से सैंपल लिए थे।
दिल्ली की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना नदी अब सिर्फ प्लास्टिक के छोटे कणों से ही नहीं कराह रही, बल्कि इसके पानी में दवाओं के अंश, खेती के कीटनाशक और औद्योगिक कचरे का जहर भी घुल चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक ताजा में यमुना के जल में कुल 321 तरह के केमिकलों की मौजूदगी पाई गई है। इनमें से 36 केमिकल अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक श्रेणी में आते हैं, जो कैंसर और प्रजनन क्षमता पर असर डालने जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं।
‘जर्नल ऑफ हैजार्डस मैटेरियल्स एडवांसेज’ में प्रकाशित इस स्डटडी के लिए एक्सपर्ट्स ने पल्ला से असगरपुर जागीर तक करीब 48.8 किलोमीटर के दायरे में कृषि, रिहायशी, औद्योगिक, जंगल और मनोरंजन क्षेत्रों समेत कुल आठ स्थानों से सैंपल लिए। जांच में माइक्रोप्लास्टिक के कुल 2,289 कण (औसतन 3.18 कण प्रति लीटर) पाए गए। इनमें पॉलीथीन (44.1%) और पॉलीप्रोपाइलीन (27.3%) की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही।
कैंसर कारक तत्व और हर जगह मौजूद रसायन : माइक्रोप्लास्टिक से अलग किए गए नमूनों में 50 रसायन ऐसे थे, जो चार या उससे अधिक स्थानों पर मिले। इनमें से 36 रसायनों में तत्काल विषाक्तता, जलीय जीवों को नुकसान, प्रजनन क्षमता में कमी और कैंसर के खतरे जैसे घातक गुण पाए गए। अध्ययन में 2-नेफ्थाइलामाइन, लिडोकेन और मोनोब्यूटाइल थैलेट समेत कुल सात रसायन ऐसे मिले, जो सभी आठों स्थानों पर मौजूद थे। इसके अलावा एटोमॉक्सेटीन, डोम्पेरिडोन और टेल्मिसार्टन जैसी दवाओं के अंश और ड्यूरॉन व थायमेथोक्साम जैसे कृषि कीटनाशक भी नदी में दर्ज किए गए।
बैराज के आसपास की स्थिति ज्यादा खराब
प्रदूषण के स्तर की बात करें तो बैराज के पास और उन बाढ़ क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कण मिले, जहां नाले आकर मिलते हैं। इसके विपरीत, पल्ला के कृषि और वन क्षेत्रों में इनकी मात्रा सबसे कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के 22 सहायक नालों के जरिये बिना शोधित या आंशिक शोधित सीवेज, खेतों का पानी और औद्योगिक कचरा सीधे यमुना में गिर रहा है। हालांकि, शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शुरुआती पहचान है; इन रसायनों से इंसानों और जलीय जीवों को होने वाले वास्तविक नुकसान की पुष्टि के लिए इनकी सटीक मात्रा पर विस्तृत जांच जरूरी है।
किनारों पर हरियाली और सख्त नीति की जरूरत
डीयू के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रमुख और शोध के सह-लेखक प्रो. राधेश्याम शर्मा ने प्रदूषण रोकने के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि नदी किनार घने पेड़-पौधे प्रदूषकों को पानी में मिलने से रोकने में ढाल बन सकते हैं। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे माइक्रोप्लास्टिक और कैंसर कारक टॉक्सिक केमिकल्स नदी में गिरने से पहले ही आपस में न मिल सकें, तभी यमुना की सेहत में सुधार संभव है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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