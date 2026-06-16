दिल्ली के यमुना बाजार के 32 घाटों का बदलेगा रूप, 6 महीनों में शुरू होगी योजना
डीडीए अधिकारियों के साथ उपराज्यपाल की बैठक में यमुना बाढ़ क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को नितय समय सीमा में पूरा करने के लिए तेजी लाने के लिए कहा गया है।
दिल्ली के यमुना बाजार के 32 घाटों का कायाकल्प करने की योजना छह महीने में शुरू होगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए की ओर से यमुना पुनर्जीवन से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लोक निवास के अधिकारी ने बताया कि हाल ही में यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में डीडीए अधिकारियों के साथ उपराज्यपाल ने बैठक की। उन्होंने कहा कि यमुना बाढ़ क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए तेजी लाई जानी चाहिए।
बाढ़ क्षेत्र में 35 जलभूमियों का विकास
बैठक में बताया गया कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में देसी प्रजाति के साथ पौधे और नदी किनारे वाली घास लगाई गई है, जबकि बाढ़ क्षेत्र में 35 नम भूमियों और जलाशयों का विकास किया गया है। उपराज्यपाल ने नदी के किनारे विकसित असीता, बांसेरा, अमृत जैव विविधता पार्क, यमुना वनस्थली, कालिंदी अविरल और यमुना वाटिका की प्रगति की भी समीक्षा की।
अभियान में 116 मीट्रिक टन कचरा निकाला
यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए रविवार को चलाए गए स्वच्छता अभियान में कुल 116.6 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया।
28 यमुना घाटों की सफाई, 15 हजार लोगों ने लिया हिस्सा
राजधानी के 28 प्रमुख यमुना घाटों पर एक साथ मां यमुना तट स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया था जिसमें करीब 15 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। अभियान के दौरान यमुना घाटों, नदी तटों, पहुंच मार्गों और आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों की व्यापक सफाई की गई तथा कचरे को एकत्र कर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया गया।
दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण, दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम, राजस्व सहित कई विभागों ने संयुक्त रूप से इस अभियान को सफल बनाया। अभियान के दौरान एकत्र किए गए कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारित किया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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