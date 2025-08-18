दो घंटे की बारिश में दिल्ली शहर लकवाग्रस्त हो जाता; CJI बी. आर. गवई की कड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है? अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है।

बारिश के दौरान देश की राजधानी दिल्ली का हाल-बेहाल हो जाता है। बारिश के कारण जगह-जगह पानी भरने से दिल्ली वासियों को होने वाली समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है? अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में बारिश से बिगड़ने वाले हालातों और टोल टैक्स व्यवस्था पर सुनवाई कर रहे थे, तभी उन्होंने ये टिप्पणी की। सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने राजमार्ग की दशा और टोल टैक्स को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है? अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरी राजधानी को लकवा मार जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा केरल के एक हाइवे पर लगे लंबे जाम पर भी सवा उठाया। इस हाइवे पर करीब 12 घंटे से जाम लगा हुआ है। सीजेआई ने सवाल करते हुए कहा, अगर किसी को हाईवे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं, तो कोई टोल क्यों दे?