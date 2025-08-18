Delhi would have been paralysed in two hours of rain; CJI VR Gavai's strong comment दो घंटे की बारिश में दिल्ली शहर लकवाग्रस्त हो जाता; CJI बी. आर. गवई की कड़ी टिप्पणी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi would have been paralysed in two hours of rain; CJI VR Gavai's strong comment

सुप्रीम कोर्ट के के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है? अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 04:40 PM
बारिश के दौरान देश की राजधानी दिल्ली का हाल-बेहाल हो जाता है। बारिश के कारण जगह-जगह पानी भरने से दिल्ली वासियों को होने वाली समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है? अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में बारिश से बिगड़ने वाले हालातों और टोल टैक्स व्यवस्था पर सुनवाई कर रहे थे, तभी उन्होंने ये टिप्पणी की। सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने राजमार्ग की दशा और टोल टैक्स को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है? अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरी राजधानी को लकवा मार जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा केरल के एक हाइवे पर लगे लंबे जाम पर भी सवा उठाया। इस हाइवे पर करीब 12 घंटे से जाम लगा हुआ है। सीजेआई ने सवाल करते हुए कहा, अगर किसी को हाईवे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं, तो कोई टोल क्यों दे?

आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार को कुल 818.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो वार्षिक औसत 774.4 मिमी से अधिक है। राजधानी दिल्ली में वर्षा की औसत स्थिति तब है, जब अभी साल खतम होने में चार महीना बाकी है। भीषण बारिश से राजधानी की सड़कों का हाल-बेहाल हो जाता है। भीषण बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरने से यातायात ठप हो जाता है। पेड़ गिरने, खंभा गिरने, दीवार गिरने जैसे हादसों के चलते लोगों की मौत होने की भी खबरें सामने आती हैं।