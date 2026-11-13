25 पिकअप पॉइंट, कहां से एंट्री- एग्जिट, किन रास्तों पर जाम; ट्रेड फेयर पर एडवाइजरी
पैदल आने वालों के लिए गेट नंबर 1, 4, 6 और 10 तय किए गए हैं, जबकि बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 1, 4, 7, 9 और 10 का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैब और ऑटो-रिक्शा से आने वालों के लिए भैरों मार्ग के दोनों तरफ 25 पिक-अप पॉइंट बनाए गए हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को 45वें 'इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर' (IITF) के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह मेला 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम में आयोजित होगा। पुलिस ने कहा है कि इस दौरान इलाके की कई मुख्य सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, मेले के दौरान मथुरा रोड, भैरों मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग पर ट्रैफिक जाम रहने की संभावना है। जो लोग इस मेले में नहीं जा रहे हैं, उन्हें इन रास्तों से बचने या दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
बिजनेस विजिटर्स को 14 से 18 नवंबर के बीच, सुबह साढ़े 9 बजे से शाम साढ़े सात बजे तक गेट नंबर 3, 4, 6 और 10 से एंट्री मिलेगी। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे। केवल सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर। जो लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, वे ITPO बेसमेंट (भैरों मार्ग-रिंग रोड टनल के रास्ते), भैरों मंदिर पार्किंग, या भारत मंडपम बेसमेंट 2 (प्रगति टनल और मथुरा रोड अंडरपास 4 के रास्ते) में बनी पार्किंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस ने बताया कि ITPO परिसर के अंदर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।
इन गेटों से एंट्री और एग्जिट
पैदल आने वालों के लिए गेट नंबर 1, 4, 6 और 10 तय किए गए हैं, जबकि बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 1, 4, 7, 9 और 10 का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैब और ऑटो-रिक्शा से आने वालों के लिए भैरों मार्ग के दोनों तरफ 25 पिक-अप पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे केवल इन्हीं तय जगहों से गाड़ियों में बैठें और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि ड्राइवरों को निर्देश दिया गया है कि वे ITPO और भारत मंडपम के एग्जिट गेट के बाहर यात्रियों का इंतज़ार न करें और न ही उन्हें वहां से बैठाएं।
एडवाइजरी के अनुसार, मथुरा रोड और भैरों मार्ग पर गाड़ियां रोकना या पार्क करना मना है। मथुरा रोड पर W-पॉइंट और सुब्रमण्यम भारती मार्ग के बीच U-टर्न लेने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही पुराना किला रोड की तरफ राइट टर्न लेने पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और कार्यक्रम स्थल के सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, 'सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन' का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी मदद के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 1095 पर संपर्क कर सकते हैं।
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अदिति शर्मा
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