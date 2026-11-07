दिवाली से पहले ही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनी दिल्ली, स्विस ग्रुप का दावा

दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा और बदतर होकर ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है। स्विस ग्रुप के मुताबिक, आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर है। वहीं, सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 364 दर्ज किया गया।

भारत की राजधानी दिल्ली की हवा दिवाली से ठीक एक दिन पहले शनिवार सुबह फिर 'बेहद खराब' हो गई अभी इसके और बिगड़ने की आशंका है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण ने सरकार से लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों तक की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 364 (बेहद खराब) दर्ज किया गया। स्विस ग्रुप IQAir की लाइव रैंकिंग के अनुसार, शनिवार सुबह दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर था।

• दिवाली पर अक्सर बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए जाते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है। इसे देखते हुए दिल्ली और उसके आसपास के स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को 'वर्क फ्रॉम होम' करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

• IQAir ने सुबह 10:35 बजे दुनिया के प्रमुख प्रदूषित शहरों में दिल्ली को पहले स्थान पर रखा, जहां US एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग 581 थी, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर (285) के मुकाबले डबल है।

• 'IQAir' की रीडिंग हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा पर आधारित हैं। इनकी सीधे तौर पर भारत के आधिकारिक इंडेक्स से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत का इंडेक्स एक अलग पैमाने और पद्धति का उपयोग करता है।

• भारत के सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड ने आज सुबह 10 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 363 दर्ज किया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

• स्थानीय मीडिया ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि शुक्रवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पिछले 8 सालों में दिवाली से पहले की सबसे खराब स्थिति में थी।

• उत्तर भारत के कई हिस्सों में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण हर साल होने वाली एक समस्या बन गई है। इस दौरान ठंडी और भारी हवा के कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और फसल अवशेष जलाने से पैदा हुआ धुआं वातावरण में ही फंस जाता है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू बता दें कि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को बताया कि ग्रैप-3 लागू होने के साथ ही दिल्ली में बीएस-4 और इससे नीचे के मानक वाले डीजल वाहनों तथा बीएस-3 और इससे नीचे के मानक वाले पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध दिल्ली के साथ-साथ दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी लागू होगा। सिरसा ने बताया कि डीजल से चलने वाले भारी वाहनों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) पर भी प्रतिबंध रहेगा, यदि वे बीएस-4 या इससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पाबंदियां दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी लागू होंगी। इसके साथ ही पांचवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में संचालित करना होगा, ताकि अभिभावकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प मिल सके।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार से मौसम की स्थिति और प्रतिकूल हो सकती है। हवा की गति लगभग शून्य के करीब पहुंचने की आशंका है, जिससे वातावरण में प्रदूषक तत्व जमा होंगे और एक्यूआई में और बढ़ोतरी हो सकती है। हवा का ठहराव प्रदूषण की स्थिति को अधिक गंभीर बना सकता है।