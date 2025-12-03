एक भटकाती, दूसरी पार कर देती; दिल्ली में पकड़ी गई महिला चोर गैंग, 1 करोड़ मिले

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि इन दोनों गैंग का तरीका अलग था, लेकिन ये लिफ्टों (Lifts) और एस्केलेटर (Escalator) पर मौजूद महिलाओं को निशाना बनाती थीं। दोनों मामलों में गहने, घड़ियां और नकद सहित 100% सामान की वसूली कर ली गई है, जिसका कुल मूल्य लगभग 1 करोड़ है।

दिल्ली में दो महिला गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दोनों गैंग का काम करने का तरीका अलग था लेकिन ये लिफ्टों (Lifts) और एस्केलेटर (Escalator) पर मौजूद महिलाओं को निशाना बनाती थीं। दिल्ली पुलिस ने दोनों गैंग के मिलाकर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आदतन अपराधी है। इस पर कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि इन दोनों गैंग का तरीका अलग था, लेकिन ये लिफ्टों (Lifts) और एस्केलेटर (Escalator) पर मौजूद महिलाओं को निशाना बनाती थीं। दोनों मामले यानी सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर एक मामला और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दूसरा मामले में कार्रवाई हुई है। इन दोनों मामलों के परिणामस्वरूप पांच आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और चोरी की गई पूरी संपत्ति (जिसका मूल्य 1 करोड़ है, जिसमें 70 लाख + 30 लाख शामिल है) 100% बरामद कर ली गई है।

केस-1: सराय रोहिल्ला स्टेशन पर अंतर-राज्यीय गैंग का पर्दाफाश (कुल बरामदगी: ₹70 लाख) ➤गैंग का प्रकार: अंतर-राज्यीय गैंग (गुजरात-दिल्ली)। ➤स्थान: सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। ➤निशाना: मुख्य रूप से लिफ्ट का क्षेत्र। ➤कुल बरामदगी: 70 लाख के गहने और घड़ियां (100% रिकवरी)। यह गैंग गुजरात की महिलाओं से बनी थी, जो पुलिस की निगरानी से बचने के लिए दिल्ली में अस्थायी और किराए के ठिकानों पर रहती थीं और लगातार जगह बदलती रहती थीं। एसीपी संजय भारद्वाज की निगरानी में और इंस्पेक्टर ललित (SHO/PS-सराय रोहिल्ला) के नेतृत्व में, ASI शंभू नाथ और ASI नरेंद्र की टीम ने इस अंतर-राज्यीय गैंग की सक्रिय सदस्य शीतल @अनु को गिरफ्तार किया।

ये गैंग लिफ्ट कैबिन को अपना मुख्य स्थान बनाती थी, जहां वे चुपचाप महिला यात्रियों के हैंडबैग खोलती थीं। एक महिला यात्री का ध्यान भटकाती थी, जबकि दूसरी चुपके से बैग खोलकर चोरी करती थी। चुराए गए पाउच को वे शॉल के नीचे या सिले हुए जेबों में छिपा लेती थीं। हर चोरी के बाद, वे दिल्ली में अपना किराया या अस्थायी ठिकाना बदल लेती थीं, या वापस गुजरात चली जाती थीं।

🚨 केस-2: नई दिल्ली स्टेशन पर एस्केलेटर गैंग का पर्दाफाश (कुल बरामदगी: ₹30 लाख) ➤गैंग का प्रकार: दिल्ली-स्थित गैंग। ➤स्थान: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ➤निशाना: एस्केलेटर का इस्तेमाल कर रही महिलाएँ (खासकर बुजुर्ग)। ➤कुल बरामदगी: 30 लाख के सोने, हीरे और चांदी के गहने (100% रिकवरी)। यह गैंग दिल्ली-स्थित थी और इनका स्थायी ठिकाना फरीदपुरी कैंप, आनंद पर्वत क्षेत्र में था, जो भीड़-भाड़ वाले ट्रांसपोर्ट हब पर चोरी करने वाले कई आदतन अपराधियों के लिए जाना जाता है। एसीपी राजेश कुमार की निगरानी में और इंस्पेक्टर विश्वनाथ पासवान (SHO/PS-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन) के नेतृत्व में, ASI कुलदीप और ASI सतीश की टीम ने आनंद पर्वत-फरीदपुरी कैंप क्लस्टर से चार महिलाओं को गिरफ्तार किया। जांच में व्यापक CCTV स्कैनिंग और गुप्त फील्ड इंटेलिजेंस शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक लक्ष्मी के खिलाफ इसी तरह के चोरी के मामलों में पहले से ही 13 मामले दर्ज हैं। वे उन यात्रियों को निशाना बनाती थीं जो एस्केलेटर पर गहनों से भरा बैग ले जा रही होती थीं।