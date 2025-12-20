Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi women safety crime rate decrease 2025 statistics rape molestation cases down
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ क्राइम में आई कमी, पुलिस के आकंड़ों में राहत की बात

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस के 2025 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में 9% की कमी आई है, जिसमें रेप के मामलों में 9.5% और छेड़छाड़ में 16% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

Dec 20, 2025 09:35 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली लंबे समय से महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगरों की सूची में टॉप पर काबिज रही है, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद जगाती खबर आई है। दिल्ली पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस साल (2025) महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में 9% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि पुलिस की सख्ती और जागरूकता की जीत लगती है।

रेप के मामलों में 9.5% की कमी

रेप के केस 2024 के 1,919 से घटकर 2025 में 1,737 हो गए हैं। यह करीब 9.48% की कमी दर्शाता है। अच्छी बात यह है कि इन मामलों का निपटारा दर 97.06% रही, जो पिछले साल के 97.66% से थोड़ी कम लेकिन फिर भी काफी ऊंची है।

छेड़छाड़ के मामलों में 16% से ज्यादा गिरावट

महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले और तेजी से कम हुए हैं। ये 2024 के 1,897 से घटकर 1,591 रह गए, यानी 16.13% की कमी। निपटारा दर भी सुधरी है और 93.67% से बढ़कर 93.97% हो गई है।

women crime

सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया, 'महिला थाने में शिकायत लेकर आती है तो तुरंत FIR दर्ज की जाती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। अपराध कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।'

क्या कहती है NCRB रिपोर्ट

हालांकि यह गिरावट सकारात्मक है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2023 रिपोर्ट याद दिलाती है कि दिल्ली बड़े शहरों में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित बनी हुई है। 2023 में यहां 13,366 मामले दर्ज हुए थे, जो मुंबई (6,025) और बेंगलुरु (4,870) से दोगुने से ज्यादा थे। उस साल भी पिछले साल से 5.7% कमी आई थी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Delhi Crime
