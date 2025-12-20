दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ क्राइम में आई कमी, पुलिस के आकंड़ों में राहत की बात

संक्षेप: दिल्ली पुलिस के 2025 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में 9% की कमी आई है, जिसमें रेप के मामलों में 9.5% और छेड़छाड़ में 16% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

राजधानी दिल्ली लंबे समय से महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगरों की सूची में टॉप पर काबिज रही है, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद जगाती खबर आई है। दिल्ली पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस साल (2025) महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में 9% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि पुलिस की सख्ती और जागरूकता की जीत लगती है।

रेप के मामलों में 9.5% की कमी रेप के केस 2024 के 1,919 से घटकर 2025 में 1,737 हो गए हैं। यह करीब 9.48% की कमी दर्शाता है। अच्छी बात यह है कि इन मामलों का निपटारा दर 97.06% रही, जो पिछले साल के 97.66% से थोड़ी कम लेकिन फिर भी काफी ऊंची है।

छेड़छाड़ के मामलों में 16% से ज्यादा गिरावट महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले और तेजी से कम हुए हैं। ये 2024 के 1,897 से घटकर 1,591 रह गए, यानी 16.13% की कमी। निपटारा दर भी सुधरी है और 93.67% से बढ़कर 93.97% हो गई है।

सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया, 'महिला थाने में शिकायत लेकर आती है तो तुरंत FIR दर्ज की जाती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। अपराध कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।'