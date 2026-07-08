दिल्ली के हरि नगर में महिला ने की खुदकुशी, पति से झगड़ा कर तीसरी मंजिल से लगाई छलांग
दिल्ली के हरि नगर में महिला ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह पिछले काफी समय से तनाव में थी और घटना से 4-5 दिन पहले नौकरी भी छोड़ चुकी थी।
दिल्ली के हरि नगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने मकान की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला यहां किराए के मकान में पति और बच्चों के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक, पति से झगड़े के बाद गुस्से में महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया। महिला की पहचान 23 साल की लक्ष्मी के तौर पर हुई है। हादसे के बाद उसे तुरंत डीडीयू अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तो पता चला कि उसे पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है।
लक्ष्मी के पिता ने बताया कि उसकी शादी राजेंद्र नाम के शख्स के साथ हुई थी। उसका एक बेटा भी है लेकिन साल 2023 में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद लक्ष्मी दिल्ली के हरि नगर में C-237, तीसरी मंज़िल पर रह रही थी। वह उत्तम नगर में 'गोयल संस' नाम की कपड़ों की दुकान में काम करती थी, लेकिन घटना से 4-5 दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी।
बच्चे की कस्टडी को लेकर थी तनाव में
उन्होंने आगे बताया कि तब से लक्ष्मी तनाव में थी, खासकर अपने बच्चे की देखभाल और कस्टडी को लेकर। क्राइम टीम ने घटनास्थल की जांच की जरूरी सबूत ज़ब्त किए। निरीक्षण के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखा गया है। फिलहाल BNSS की धारा 194 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है और आगे की जांच जारी है।
इससे पहले दिल्ली की लोधी कॉलिनी में तीसरी मंजिल से गिरकर आकृति नाम की महिला की मौत की खबर सामने आई थी। आकृति की 72 दिन पहले ही शादी हुई थी। परिवार का आरोप है कि आकृति के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। उसका पति भी उसे पीटता था। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया।
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अदिति शर्मा
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