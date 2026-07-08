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दिल्ली के हरि नगर में महिला ने की खुदकुशी, पति से झगड़ा कर तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के हरि नगर में महिला ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह पिछले काफी समय से तनाव में थी और घटना से 4-5 दिन पहले नौकरी भी छोड़ चुकी थी।  

दिल्ली के हरि नगर में महिला ने की खुदकुशी, पति से झगड़ा कर तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

दिल्ली के हरि नगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने मकान की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला यहां किराए के मकान में पति और बच्चों के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक, पति से झगड़े के बाद गुस्से में महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया। महिला की पहचान 23 साल की लक्ष्मी के तौर पर हुई है। हादसे के बाद उसे तुरंत डीडीयू अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तो पता चला कि उसे पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है।

लक्ष्मी के पिता ने बताया कि उसकी शादी राजेंद्र नाम के शख्स के साथ हुई थी। उसका एक बेटा भी है लेकिन साल 2023 में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद लक्ष्मी दिल्ली के हरि नगर में C-237, तीसरी मंज़िल पर रह रही थी। वह उत्तम नगर में 'गोयल संस' नाम की कपड़ों की दुकान में काम करती थी, लेकिन घटना से 4-5 दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी।

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बच्चे की कस्टडी को लेकर थी तनाव में

उन्होंने आगे बताया कि तब से लक्ष्मी तनाव में थी, खासकर अपने बच्चे की देखभाल और कस्टडी को लेकर। क्राइम टीम ने घटनास्थल की जांच की जरूरी सबूत ज़ब्त किए। निरीक्षण के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखा गया है। फिलहाल BNSS की धारा 194 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है और आगे की जांच जारी है।

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इससे पहले दिल्ली की लोधी कॉलिनी में तीसरी मंजिल से गिरकर आकृति नाम की महिला की मौत की खबर सामने आई थी। आकृति की 72 दिन पहले ही शादी हुई थी। परिवार का आरोप है कि आकृति के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। उसका पति भी उसे पीटता था। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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