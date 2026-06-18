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शादी के 15 साल बाद पति को हुआ पत्नी के चरित्र पर शक, दिल्ली में खौफनाक वारदात कर भाग गया मुंबई

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने भाई से मदद लेने की योजना बना रहा था, इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि खालिद को पहले भी एहतियाती कार्रवाई के तहत छह बार गिरफ्तार किया जा चुका है।

शादी के 15 साल बाद पति को हुआ पत्नी के चरित्र पर शक, दिल्ली में खौफनाक वारदात कर भाग गया मुंबई

दिल्ली के शाहदरा इलाके में हुई 30 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति खालिद नवी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। मृतक महिला की पहचान रुखसार के तौर पर हुई थी, जिसका शव 13 जून को कैलाश नगर स्थित उसके घर में मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के बाद महिला के पति ने ही ताबड़तोड़ चाकू मारकर पत्नी की जान ले ली थी।

वारदात के बाद जब पुलिस ने आरोपी की खोज शुरू की तो वह CCTV फुटेज में मौके से जाते हुए दिखाई दिया था। इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बचा और कोई डिजिटल सुराग नहीं छोड़ा था।

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अधिकारी ने कहा, 'इसके बाद हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और बड़े पैमाने पर फील्ड वेरिफिकेशन का सहारा लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के उत्तर प्रदेश के बदायूं, कर्नाटक के हुबली, मुंबई और गोवा में संपर्क थे। पुलिस टीमों को इन जगहों पर भेजा गया और साथ ही दिल्ली में भी तलाशी अभियान चलाया गया।'

लगातार तीन दिनों की कोशिशों और अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल के बाद, पुलिस को आरोपी के अपने भाई से संपर्क करने के बारे में एक अहम सुराग मिला और 16 जून को उसे मुंबई में ढूंढ निकाला गया, जहां वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था।

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पूछताछ के दौरान, खालिद ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी रुखसार से करीब 15 साल पहले हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं। उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ संबंध है, और इसी बात को लेकर पिछले एक साल से उनके बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। पति का कहना है कि, 'घटना वाले दिन जब वह पत्नी से सुलह करने की कोशिश कर रहा था, तब उनके बीच बहस हो गई, जिसके बाद उसने कथित तौर पर चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद, वह दिल्ली से भाग गया और मुंबई पहुंचने से पहले बिना टिकट कई ट्रेनों में सफर किया।'

पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने भाई से मदद लेने की योजना बना रहा था, इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि खालिद को पहले भी एहतियाती कार्रवाई के तहत छह बार गिरफ्तार किया जा चुका है।

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Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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