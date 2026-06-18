शादी के 15 साल बाद पति को हुआ पत्नी के चरित्र पर शक, दिल्ली में खौफनाक वारदात कर भाग गया मुंबई
पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने भाई से मदद लेने की योजना बना रहा था, इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि खालिद को पहले भी एहतियाती कार्रवाई के तहत छह बार गिरफ्तार किया जा चुका है।
दिल्ली के शाहदरा इलाके में हुई 30 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति खालिद नवी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। मृतक महिला की पहचान रुखसार के तौर पर हुई थी, जिसका शव 13 जून को कैलाश नगर स्थित उसके घर में मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के बाद महिला के पति ने ही ताबड़तोड़ चाकू मारकर पत्नी की जान ले ली थी।
वारदात के बाद जब पुलिस ने आरोपी की खोज शुरू की तो वह CCTV फुटेज में मौके से जाते हुए दिखाई दिया था। इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बचा और कोई डिजिटल सुराग नहीं छोड़ा था।
अधिकारी ने कहा, 'इसके बाद हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और बड़े पैमाने पर फील्ड वेरिफिकेशन का सहारा लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के उत्तर प्रदेश के बदायूं, कर्नाटक के हुबली, मुंबई और गोवा में संपर्क थे। पुलिस टीमों को इन जगहों पर भेजा गया और साथ ही दिल्ली में भी तलाशी अभियान चलाया गया।'
लगातार तीन दिनों की कोशिशों और अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल के बाद, पुलिस को आरोपी के अपने भाई से संपर्क करने के बारे में एक अहम सुराग मिला और 16 जून को उसे मुंबई में ढूंढ निकाला गया, जहां वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था।
पूछताछ के दौरान, खालिद ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी रुखसार से करीब 15 साल पहले हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं। उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ संबंध है, और इसी बात को लेकर पिछले एक साल से उनके बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। पति का कहना है कि, 'घटना वाले दिन जब वह पत्नी से सुलह करने की कोशिश कर रहा था, तब उनके बीच बहस हो गई, जिसके बाद उसने कथित तौर पर चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद, वह दिल्ली से भाग गया और मुंबई पहुंचने से पहले बिना टिकट कई ट्रेनों में सफर किया।'
पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने भाई से मदद लेने की योजना बना रहा था, इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि खालिद को पहले भी एहतियाती कार्रवाई के तहत छह बार गिरफ्तार किया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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