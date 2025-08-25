Delhi woman murdered by tailor Saleem after dispute over money accused arrested दिल्ली में टेलर सलीम ने की महिला की हत्या; नाले में फेंकने जा रहा था लाश, फिर हुआ ऐसा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi woman murdered by tailor Saleem after dispute over money accused arrested

दिल्ली में टेलर सलीम ने की महिला की हत्या; नाले में फेंकने जा रहा था लाश, फिर हुआ ऐसा

दिल्ली के डाबड़ी इलाके में एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव को नाले में फेंकने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 35 वर्षीय एक टेलर को गिरफ्तार किया है। मृतक महिला 21 अगस्त से लापता थी।

Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआईMon, 25 Aug 2025 02:14 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में टेलर सलीम ने की महिला की हत्या; नाले में फेंकने जा रहा था लाश, फिर हुआ ऐसा

दिल्ली के डाबड़ी इलाके में पैसों के विवाद में एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव को नाले में फेंकने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 35 वर्षीय एक टेलर को गिरफ्तार किया है। बिंदापुर में रहने वाली मृतक महिला की मां ने 21 अगस्त को उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी।

डीसीपी (द्वारका) अंकित सिंह ने कहा, "23 अगस्त को दोपहर करीब 2.54 बजे डाबरी थाने को पीसीआर कॉल के जरिये एक शव मिलने की सूचना मिली। शुरुआती जांच में शव की पहचान लापता महिला के रूप में हुई।"

पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और पीड़ित की लास्ट मूवमेंट का पता लगाने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया।

डीसीपी ने आगे कहा, "उसे 21 अगस्त को महावीर एंक्लेव निवासी सलीम नामक आरोपी के साथ एक बिल्डिंग में घुसते देखा गया था। सलीम मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला था।"

अधिकारी ने बताया कि बाद में आरोपी को बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा गया, जिसके हाथ में एक छिपा हुआ शव था।

पीड़िता और टेलर एक-दूसरे को पहले से जानते थे : पुलिस

पुलिस के अनुसार, सलीम और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे और लगातार संपर्क में थे। महिला कथित तौर पर उससे बकाया पैसे वापस मांग रही थी, जिसको लेकर उन दोनों में बहस हुई थी। इससे गुस्से में आकर आरोपी ने उसका गला घोंट दिया और फिर शव को बाइक पर रखकर डाबड़ी के एक नाले में फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान शव बाइक से फिसल गया और लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। यह देख सलीम मौके से फरार हो गया।

पुलिस द्वारा इस हत्या के संबंध में डाबड़ी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें हरदोई भेजी गईं।

डीसीपी ने आगे कहा कि पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ जारी है कि क्या अपराध में कोई और शामिल था। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।