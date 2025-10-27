दिल्ली : युवती ने पूर्व प्रेमी संग मिलकर की थी लिव-इन पार्टनर की हत्या, फिर सिलेंडर से फ्लैट में लगाई आग
उत्तरी दिल्ली के गांधी विहार इलाके में एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर लिव-इन पार्टनर की हत्या को अंजाम दिया था। मौत को हादसा दिखाने के लिए एलपीजी सिलेंडर से फ्लैट में आग भी लगा दी थी। हालांकि जांच में खुलासा होने पर तिमारपुर थाना पुलिस ने हत्या की मास्टरमाइंड युवती को उसके दोनों साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
डीसीपी राजा बांठिया ने रविवार को बताया कि 6 अक्टूबर गांधी विहार स्थित इमारत की चौथी मंजिल के फ्लैट में एक युवक का जला हुआ शव मिला था। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रामकेश मीणा के तौर हुई थी। अलवर निवासी रामकेश एनएसआईटी दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
पुलिस शुरुआत में इस एसी में शार्ट सर्किट से आग लगने हादसा मान कर चल रही थी। पुलिस द्वारा 5 अक्टूबर की रात हादसे से पहले की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। इसमें फ्लैट की इमारत से कुछ संदिग्ध निकलते हुए दिखाई दिए, जिसके कुछ ही समय बाद कमरे में आग लग गई।
मुरादाबाद से पकड़ी गई आरोपी युवती
डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि आगजनी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर पंकज तोमर की देखरेख में एसआई दीपक शर्मा एवं एसआई मोहित उज्जवल की टीम फुटेज में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करनी शुरू की। इसमें एक महिला की पहचान अमृता के तौर पर हुई। पुलिस को अमृता के मोबाइल की लोकेशन भी घटना के समय फ्लैट के आसपास मिली। फिर 18 अक्टूबर को मुरादाबाद से अमृता को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृता ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और उसके दोस्त संदीप की मदद से रामकेश की हत्या की थी। पुलिस ने 21 अक्टूबर को सुमित एवं 23 अक्टूबर को संदीप को गिरफ्तार कर लिया।