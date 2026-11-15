दिल्ली की महिला को बनाया डिजिटल अरेस्ट का शिकार, मुंबई का अधिकारी बन 71 लाख की ठगी
आरोपियों को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस' (IFSO) यूनिट की जांच के बाद हुई।
दिल्ली में एक महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 71 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। इन लोगों ने खुद को IPS अधिकारी बताकर महिला को डराया-धमकाया और उससे 71 लाख रुपए की ठगी की।
आरोपियों को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस' (IFSO) यूनिट की जांच के बाद हुई। जांच में 'म्यूल बैंक अकाउंट्स' (धोखाधड़ी के पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) का एक पूरा नेटवर्क भी सामने आया है।
रकम को इधर-उधर भेजने के लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में 31 साल की एक महिला, अमन सोनी (28) और उसकी 30 साल की बहन शामिल हैं। ये सभी कथित तौर पर एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा थे और ठगी की रकम को इधर-उधर भेजने के लिए 'म्यूल बैंक अकाउंट' उपलब्ध कराते थे।
मुंबई का अधिकारी बताकर ठगी
पुलिस ने बताया कि पीड़िता को इंटरनेट के जरिए एक वीडियो कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई में तैनात एक IPS अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि महिला के नाम पर जारी एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6.5 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ठगों ने महिला को गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत की धमकी दी। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसे वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने होंगे। डरकर, महिला ने दो बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए 71 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।
इस मामले में 8 अक्टूबर को स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में एक ई-एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान, आईएफएसओ (IFSO) की टीम ने पैसों के लेन-देन के रास्ते का पता लगाया और कई ऐसे बैंक खातों की पहचान की, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ठगी की रकम लेने और उसे इधर-उधर भेजने के लिए किया गया था। इसी के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।
15 लाख रुपए निकाले और साथियों में बांटे
पुलिस को पता चला कि करीब 15 लाख रुपए निकाले गए और उन्हें आरोपियों और उनके साथियों के बीच बांट दिया गया। ठगी की रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल महंगे मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी किया गया था। आरोपियों के पास से हाल ही में खरीदे गए तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें कथित तौर पर साइबर फ्रॉड से मिली रकम से खरीदा गया था।
पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने, ठगी की बाकी रकम का पता लगाने और आरोपियों के अन्य वित्तीय संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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अदिति शर्मा
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