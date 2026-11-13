तोहफा देने का बहाना, शारीरिक संबंध और मौत; दिल्ली में महिला की मौत के बाद सड़क पर फेंकी लाश
महिला के परिजनों का आरोप है कि गुरुवार को बुजुर्ग ने तोहफा देने का बहाना बनाकर फोन कर महिला को अपने घर बुलाया था। देर रात तक जब महिला घर नहीं लौटी, तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
रजनीश पांडे, नई दिल्ली: खजूरी इलाके में गुरुवार रात अपने बुजुर्ग दोस्त से मिलने गई 40 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बुजुर्ग ने महिला के शव को सड़क किनारे फेंक दिया। शुक्रवार सुबह निगम की सड़क पर बिजली के ट्रांसफार्मर के पास महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खजूरी थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतका अपने पति और दो बच्चों के साथ खजूरी थाना क्षेत्र में रहती थी। वहीं, आरोपी बुजुर्ग इलाके में ही डेविड स्कूल के पास दूध की डेयरी चलाता है। वह शादीशुदा है और उसका एक बेटा अपने परिवार के साथ हरियाणा में रहता है। महिला के परिजनों का आरोप है कि गुरुवार को बुजुर्ग ने तोहफा देने का बहाना बनाकर फोन कर महिला को अपने घर बुलाया था। देर रात तक जब महिला घर नहीं लौटी, तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया आरोपी
शुक्रवार सुबह ट्रांसफार्मर के पास शव पड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे आरोपी बुजुर्ग की पहचान हो गई। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
अस्थमा अटैक से मौत का दावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में आरोपी बुजुर्ग ने दावा किया है कि महिला को पहले से अस्थमा की शिकायत थी। गुरुवार रात शारीरिक संबंध बनाने के दौरान महिला को अचानक अस्थमा का अटैक आया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह डर गया और पकड़े जाने के खौफ से शव को सड़क किनारे फेंक आया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी।
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अदिति शर्मा
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